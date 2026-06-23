Exhorta Congreso de Coahuila a Bienestar a reforzar medidas contra despojo de tarjetas de adultos mayores

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    Exhorta Congreso de Coahuila a Bienestar a reforzar medidas contra despojo de tarjetas de adultos mayores
    Edith Hernández promovió un exhorto para fortalecer la protección de personas adultas mayores ante posibles abusos relacionados con el cobro de apoyos federales. HOMERO SÁNCHEZ

La diputada Edith Hernández alertó sobre casos en los que familiares o terceros se apropian de tarjetas bancarias y recursos destinados a personas adultas mayores

El Congreso local hizo un llamado a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal para implementar acciones que prevengan el despojo de tarjetas bancarias y apoyos económicos de personas adultas mayores por parte de familiares o terceros.

El exhorto fue impulsado por la diputada Edith Hernández, quien advirtió que se trata de una problemática presente en varios estados del país. Según expuso, esta situación afecta a personas que, debido a su estado de salud, movilidad o condición cognitiva, dependen de otras personas para realizar el cobro de sus pensiones o apoyos gubernamentales.

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En la exposición de motivos se señaló que, en casos documentados en distintas entidades, familiares cercanos se apropian de las tarjetas bancarias donde se depositan recursos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Posteriormente retiran el dinero sin autorización de los beneficiarios e incluso mediante amenazas, presión o coerción.

La legisladora destacó que las propias delegaciones de la Secretaría de Bienestar han reportado situaciones similares. Indicó que algunos adultos mayores han tenido que reportar sus tarjetas como robadas para evitar que continúe el abuso por parte de familiares.

De acuerdo con la propuesta, estas conductas pueden constituir delitos como robo, abuso de confianza o fraude. Por ello, también se plantea que las autoridades promuevan mecanismos para facilitar las denuncias y, en su caso, proceder contra quienes resulten responsables.

El exhorto solicita a la Secretaría de Bienestar fortalecer campañas informativas para que las personas adultas mayores conozcan sus derechos y denuncien cualquier abuso. Asimismo, plantea establecer canales de atención directa que permitan reportar de manera inmediata situaciones de despojo o apropiación indebida de los recursos destinados a este sector de la población.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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