Exhorta Congreso de Coahuila a Bienestar a reforzar medidas contra despojo de tarjetas de adultos mayores

El exhorto fue impulsado por la diputada Edith Hernández, quien advirtió que se trata de una problemática presente en varios estados del país. Según expuso, esta situación afecta a personas que, debido a su estado de salud, movilidad o condición cognitiva, dependen de otras personas para realizar el cobro de sus pensiones o apoyos gubernamentales.

El Congreso local hizo un llamado a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal para implementar acciones que prevengan el despojo de tarjetas bancarias y apoyos económicos de personas adultas mayores por parte de familiares o terceros.

En la exposición de motivos se señaló que, en casos documentados en distintas entidades, familiares cercanos se apropian de las tarjetas bancarias donde se depositan recursos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Posteriormente retiran el dinero sin autorización de los beneficiarios e incluso mediante amenazas, presión o coerción.

La legisladora destacó que las propias delegaciones de la Secretaría de Bienestar han reportado situaciones similares. Indicó que algunos adultos mayores han tenido que reportar sus tarjetas como robadas para evitar que continúe el abuso por parte de familiares.

De acuerdo con la propuesta, estas conductas pueden constituir delitos como robo, abuso de confianza o fraude. Por ello, también se plantea que las autoridades promuevan mecanismos para facilitar las denuncias y, en su caso, proceder contra quienes resulten responsables.

El exhorto solicita a la Secretaría de Bienestar fortalecer campañas informativas para que las personas adultas mayores conozcan sus derechos y denuncien cualquier abuso. Asimismo, plantea establecer canales de atención directa que permitan reportar de manera inmediata situaciones de despojo o apropiación indebida de los recursos destinados a este sector de la población.