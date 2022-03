Exigen feministas alto a la violencia contra la mujer en Monclova

En el marco del día internacional de la mujer, colectivos feministas de Monclova se manifestaron en la plaza del Magisterio con el objetivo de alzar la voz para frenar la violencia contra la mujer.

El colectivo Sororidad Monclova fue quien realizó la convocatoria a las féminas de todas las edades para unidas reflexionar, dialogar, escuchar y promover acciones que generen bienestar integral para las mujeres y que les permitan desarrollarse libres de violencia.

Fueron decenas de niñas, Jóvenes y mujeres adultas las que atendieron la convocatoria y en el sitio hubo micrófono abierto para que las asistentes se expresaran respecto a sus testimonios.

Melissa, una de las organizadoras, expuso en entrevista que fue una manifestación pacífica para pedir su reconocimiento como mujeres.

“Esta fecha no es motivo de celebración si no de conmemoración, porque nuestras hermanas que lucharon y dijeron la vida por nosotras hay que conmemorarlas, lo celebrar ese sacrificio que ellas hicieron por nosotras”, exclamó y pidió respeto hacia las mujeres y que no les llamen el sexo débil.