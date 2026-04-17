Exigen grabación obligatoria en procesos de custodia y denuncias en Coahuila

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Coahuila
/ 17 abril 2026
    Exigen grabación obligatoria en procesos de custodia y denuncias en Coahuila
    Colectivos se manifiestan en Saltillo para exigir transparencia en procesos familiares. HÉCTOR GARCÍA

Colectivos demandan certeza jurídica mediante registros audiovisuales y reformas que eviten inconsistencias en juicios familiares

En el marco de una movilización nacional simultánea este viernes, integrantes de las asociaciones “No más hijos rehenes México, A.C.” y el colectivo “Padres por la verdad” se manifestaron ante el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso del Estado para exigir transparencia en los procesos de custodia y convivencia familiar.

La abogada Brenda Zavala de la Peña, delegada estatal de “No más hijos rehenes”, presentó un pliego petitorio cuya demanda es que se establezca la videograbación obligatoria de todas las entrevistas realizadas en el Centro de Evaluación Psicosocial, así como de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Coahuila.

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“Es para evitar que se cambien dictámenes o se modifiquen las versiones de los hechos entre la denuncia inicial y el juicio oral. En0 2025, de cada 10 casos, al menos en 6 las víctimas no tenían certeza de lo que habían dicho en su denuncia original al llegar al juicio”, señaló Zavala de la Peña.

Por lo que indican que esta falta de registro digital afecta la certeza jurídica y facilita la fabricación de denuncias falsas.

$!Activistas entregan iniciativa de reforma para fortalecer certeza jurídica en denuncias.
Activistas entregan iniciativa de reforma para fortalecer certeza jurídica en denuncias. HÉCTOR GARCÍA

INICIATIVA DE LEY PARA 2006

El movimiento también acudió al Congreso local y le entregó una iniciativa de ley, gestada desde 2025 y que se presenta simultáneamente en varios estados, para reformar los trámites penales.

Explicó que el objetivo es que las grabaciones se fijen como datos de prueba en las carpetas de investigación, permitiendo realizar metaperitajes.

“Que las leyes sean justas, parejas y transparentes tanto para hombres como para mujeres”, propuso.

PROTECCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

Por su parte, el colectivo Padres por la Verdad enfatizó que su lucha se centra en el interés superior del menor y el derecho de los niños y adolescentes a convivir con su familia extendida, como son abuelos, tíos y ambos progenitores, dejando de lado los conflictos de género.

$!Familias piden garantizar derechos de convivencia para niñas, niños y adolescentes.
Familias piden garantizar derechos de convivencia para niñas, niños y adolescentes. HÉCTOR GARCÍA

El colectivo, que representa a más de 100 personas en Coahuila, solicitó formalmente al titular del Tribunal la reactivación de las mesas de trabajo, las cuales habían quedado en pausa por motivos que desconocen.

De acuerdo con información de la asociación, los casos documentados abarcan regiones como Monclova, Acuña, Piedras Negras y Torreón, incluyendo procesos que han durado hasta siete años sin que se permita la convivencia filial debido a diagnósticos psicológicos cuestionados.

Brenda Zavala destacó que, si bien existen estados con avances significativos como Chihuahua y Baja California, Coahuila y Nuevo León han mostrado resultados positivos, logrando, incluso la remoción de jueces que obstruían los procedimientos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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