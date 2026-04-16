Ajustes en Torreón alcanzarán Tesorería y Secretaría del Ayuntamiento: Román Cepeda

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Torreón
/ 16 abril 2026
    Ajustes en Torreón alcanzarán Tesorería y Secretaría del Ayuntamiento: Román Cepeda
    El alcalde aseguró que los trabajadores mantendrán sus empleos pese a los ajustes. SANDRA GÓMEZ

Cambios ya se aplicaron en Plazas y Mercados; asegura que no habrá despidos

TORREÓN, COAH.— Los ajustes administrativos en el Ayuntamiento de Torreón no se limitarán a la Dirección de Plazas y Mercados. Según el alcalde, Román Alberto Cepeda, se extenderán a áreas de Tesorería y a la Secretaría del Ayuntamiento.

El edil señaló que estos cambios forman parte de un proceso de reorganización interna en distintas dependencias, orientado a mejorar la atención a la ciudadanía y responder a diversas demandas detectadas en el servicio público.

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En el caso de Plazas y Mercados, explicó que las modificaciones responden a la necesidad de poner orden en la operación de la dependencia. Esto ocurre en medio del conflicto con inspectores sindicalizados que denunciaron haber sido retirados de sus funciones en campo y que exigen su reinstalación.

Cepeda reiteró que la reestructuración continuará y que no se dará marcha atrás en el proceso. Añadió que también se mantienen revisiones por posibles irregularidades detectadas en esta y otras áreas municipales, derivadas de denuncias ciudadanas. “Se trata de atender denuncias ciudadanas que han sido documentadas”, señaló.

El alcalde indicó que estos ajustes forman parte de una reestructuración más amplia, la cual podría implicar cambios en la distribución del personal, como el número de inspectores asignados a determinadas áreas.

Sin embargo, aseguró que los trabajadores no perderán su empleo. “Sus puestos de trabajo están garantizados”, afirmó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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