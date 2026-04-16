Ajustes en Torreón alcanzarán Tesorería y Secretaría del Ayuntamiento: Román Cepeda

El edil señaló que estos cambios forman parte de un proceso de reorganización interna en distintas dependencias, orientado a mejorar la atención a la ciudadanía y responder a diversas demandas detectadas en el servicio público.

TORREÓN, COAH.— Los ajustes administrativos en el Ayuntamiento de Torreón no se limitarán a la Dirección de Plazas y Mercados . Según el alcalde, Román Alberto Cepeda , se extenderán a áreas de Tesorería y a la Secretaría del Ayuntamiento.

En el caso de Plazas y Mercados, explicó que las modificaciones responden a la necesidad de poner orden en la operación de la dependencia. Esto ocurre en medio del conflicto con inspectores sindicalizados que denunciaron haber sido retirados de sus funciones en campo y que exigen su reinstalación.

Cepeda reiteró que la reestructuración continuará y que no se dará marcha atrás en el proceso. Añadió que también se mantienen revisiones por posibles irregularidades detectadas en esta y otras áreas municipales, derivadas de denuncias ciudadanas. “Se trata de atender denuncias ciudadanas que han sido documentadas”, señaló.

El alcalde indicó que estos ajustes forman parte de una reestructuración más amplia, la cual podría implicar cambios en la distribución del personal, como el número de inspectores asignados a determinadas áreas.

Sin embargo, aseguró que los trabajadores no perderán su empleo. “Sus puestos de trabajo están garantizados”, afirmó.