Exigen madres de familia de Guardería Kidzone reembolso de inscripción

Un grupo de madres de familia de la Guardería “Kidzone” de Monclova, donde se registraron presuntos actos de maltrato hacia infantes, se manifestaron en la Subprocuraduría de los Niños, Niñas y la Familia luego de que la directora de la estancia infantil se negara a reembolsarles el pago de inscripción, que oscila en los 2 mil 500 pesos.

Expusieron que tras divulgarse los videos la semana anterior, donde se evidencia el maltrato a tres infantes, decidieron sacar a sus hijos de la guardería para que no corrieran riesgos, no sin antes reclamar la inscripción a la directora que justo un mes anterior llegó como propietaria de la institución.

En primera instancia, ella aseguró que este lunes, 26 de octubre, reembolsaría el pago únicamente de la inscripción, sin embargo al acudir a las instalaciones, acompañada de su abogada, les mencionó no se reembolsaría el dinero, pues fue decisión propia el dar de baja a los niños.

“Los papas ya estamos molestos porqué es una pérdida de tiempo que nos está haciendo, nos prometió que nos iba a mostrar los videos que los habían manipulado, son mentiras, contradicciones de ella... yo creo para escudarse, lo mejor o más justo hubiera sido que pidiera disculpas a todos, aquí esta su inscripción, les deseo suerte a los niños e inscríbanlos donde quieran. Son 2500 por niño, nos dijo que no había demanda contra ellas y la guardería iba a seguir, quedaron de devolvérnoslo ayer lunes y fuimos y nos dijo que no los iba a regresar dijo que nosotros sacamos a los niños por nuestro gusto” dijo Berenice, madre de familia.

Expusieron que algunas gastaron mayores cantidades en pago de inscripción, colegiatura, uniformes, material para todo el año y, pese a ello, solicitan el reembolso de la inscripción para poder ingresar a sus hijos en otra estancia infantil.

Destacaron que nunca tuvieron quejas en la guardería durante el ciclo escolar pasado, cuando la guardería era llamada “Tic-toc”, si no al inicio del ciclo escolar actual, cuando arribó la nueva directora y despidió a dos de las educadoras, que finalmente fueron quienes hicieron virales los abusos que se vivían al interior de la guardería.

MAS NIÑOS MANIFESTARON COMPORTAMIENTOS HOSTILES POR LA VIOLENCIA AHÍ VIVIDA

“Si ellas (educadoras) no hubieran hecho eso, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta; mi hijo tenía tres semanas con cambios de humor, no quería jugar, aventaba juguetes, no quería comer, decíamos que está chiflado, siempre lo justifiqué malamente. Sí he pensado en llevarlo a terapia, esta semana que ya no fue a esa rutina el niño volvió a jugar y sonreír, todo bien” mencionó Andrea.

Aunque sus hijos son pequeños y aun no pueden expresarse, las mamás afirman que hubo cambios en la conducta de sus hijos, se volvieron agresivos, estaban enojados y posiblemente era por el mal trato que recibían en la estancia infantil.

Afirmaron que fueron recibidas por personal de la Subprocuraduría encabezada por Lizeth Partida, se les otorgaron citas para interponer denuncias formales por los posibles actos de violencia del que fueron víctimas sus hijos y así dar seguimiento al caso que tuvo impacto a nivel nacional.