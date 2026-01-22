Éxito de Stellantis impulsa plan de Italia para crear clústers industriales en Coahuila

Coahuila
/ 22 enero 2026
    El diplomático italiano destacó la operación de la planta de Stellantis en Coahuila, que visitó ayer miércoles, como un ejemplo del éxito de las empresas de su país en la región. FOTO: GOBIERNO DE COAHUILA

El embajador Alessandro Modiano destaca el éxito de operaciones como la de Stellantis en Coahuila como base para crear “distritos económicos”

Italia tiene la mira puesta en el noreste de México, y específicamente en Coahuila, como una plataforma clave para consolidar un ambicioso modelo de “distritos económicos” o clústers. Así lo confirmó el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, quien subrayó la importancia estratégica de la entidad para el desarrollo mutuo de ambas naciones, capitalizando la presencia de grandes compañías ya instaladas.

El diplomático italiano puso como ejemplo tangible el éxito de la planta de Stellantis en Coahuila, instalaciones que visitó personalmente. Esta operación es una prueba de la capacidad manufacturera y exportadora de la región, características que Italia busca potenciar para formar motores de desarrollo regionales.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalece Coahuila lazos con Italia; se reúne Manolo Jiménez con embajador

SECTORES CLAVE Y T-MEC

La estrategia italiana busca fortalecer sectores cruciales en Coahuila y el vecino Nuevo León, como el automotriz, el energético y el de logística. El embajador Modiano explicó que la reactivación de los flujos de capital italiano hacia esta zona dependerá, en gran medida, de la certeza jurídica que ofrezca la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para las empresas del país europeo, el T-MEC funciona como la garantía de un contexto propicio para los negocios en Norteamérica, siendo fundamental su ratificación para que las grandes compañías italianas continúen llegando, con el objetivo claro de “exportar al norte”.

Pese al optimismo a largo plazo, Modiano reconoció que existe cautela en el sector privado debido al proceso de renovación del tratado comercial norteamericano. Por ello, descartó que este año se anuncien “grandes inversiones” de empresas italianas en México, calificando el periodo actual como un “año de pausa” en cuanto a capital fresco masivo.

No obstante, el diplomático fue enfático al señalar que esto no significa un freno en la actividad actual. Aseguró que las más de 2,000 compañías italianas que ya operan en territorio mexicano —como el caso mencionado de Stellantis en Coahuila— están “muy contentas” y continúan trabajando y exportando con éxito.

Mirando hacia el futuro cercano, el embajador destacó otro catalizador importante para la inversión en Coahuila y la región: la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.

Se espera que este acuerdo sea ratificado en el primer trimestre de 2026. Entre sus beneficios, eliminará aranceles al 99% de los productos comercializados e incluirá mecanismos diseñados para incentivar inversiones recíprocas, lo que podría detonar una nueva ola de crecimiento para los clústers industriales en el noreste mexicano.

La gira del embajador por el noreste también incluyó actividades en Nuevo León, donde, acompañado por el cónsul Roberto Caruso, dialogó con empresarios y autoridades locales sobre empresas como Brembo (fabricante de frenos) y el sector del acero, reforzando la idea de una región integrada y especializada.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

