Experiencias de España en manejo de agua potable serán replicadas en Saltillo

El alcalde José María Fraustro Siller informó que el viaje a España para conocer los sistemas de operación de agua potable y el funcionamiento de plantas potabilizadoras y tratadoras de aguas residuales, arrojó resultados positivos y buscarán replicar las experiencias exitosas en Saltillo para mejorar la cobertura del servicio.

España también enfrenta condiciones de sequía, incluso en algunas regiones con mayor intensidad que en México, refirió.

“Están igual y peor que nosotros en algunas cosas. ¿Qué tienen de positivo?, que tienen muchos años estudiando eso y que podemos aprender de su experiencia porque no se combate instalando una planta de tratamiento o una planta de cloración importante, tiene que ser un modelo integral donde incorpores experiencias educativas que son importantes, donde enseñes a los niños cómo conducirse en una situación de este tipo”, explicó el Alcalde.

Aparte de las visitas a las plantas de cloración, de tratamiento, a los centros de control y de innovación digital, fue muy enriquecedor platicar con los directores de los grupos de Aguas de Barcelona y ver cómo están buscando combatir la sequía que afecta en todo, indicó, al señalar que buscarán replicar algunas experiencias en Saltillo.

“Fue redonda la visita, desafortunadamente fueron dos, tres días nada más, pero dejas abiertas las puertas para seguir haciendo proyectos. Ya traemos en mente muchos de ellos, ya los daremos a conocer”, agregó.

“Tenemos una planta de tratamiento que trata cerca de mil litros, pero no estamos reusando casi nada y eso no puede ser en una ciudad que no tienes agua, tienes que hacer lo necesario para emplearlo. Vimos cómo lo emplean ellos para inyectar esa agua a los pozos, para tener una especie de reuso importante y estarla empleando en actividades que no reclaman agua limpia y vamos a enfocarnos a eso”, explicó.

En España utilizan agua de mar mediante un proceso de tratamiento y desalinización, lo que les resulta tres veces más costoso, “pero no hay agua más clara que la que no existe”.

“Lo importante es que te metes en una dinámica con países que están en estas condiciones, puede compartir muchos software, centros de control para buscar soluciones”, indicó.

La visita a España incluyó recorridos por instalaciones de Aguas de Barcelona, la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Baix Llobregat, y la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Sant Joan Despí.