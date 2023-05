Aguas residuales: ¿Cuántas plantas tratadoras tiene Coahuila?

Y eso no ocurre actualmente.

“Si 25 municipios no tienen, habría que ver a dónde conducen el agua residual esos municipios. Podría haber un problema en cuanto a contaminación del acuífero, y eso hay que estudiarlo”, comentó Tobón Echeverri, consultora en el área de tratamiento de aguas y aguas residuales.

De acuerdo con la especialista, el tema se tiene que analizar por cada municipio, ya que si no se trata el agua se infiltra y contamina los acuíferos; del mismo modo, si se descarga en arroyos sin tratarse, contamina la corriente de agua.

“Habría que ver a dónde conducen el agua residual esos municipios”, mencionó.

Otro ejemplo es que en la Región Carbonífera de Coahuila tienen plantas que no funcionan, y el problema allí es que tienen el río Sabinas y esa agua sin tratar contamina el río.

La doctora Tobón Echeverri explicó que no es adecuado analizar el número de plantas por cierto número de habitantes, sino analizar a dónde conducen los municipios el agua residual y ver qué sucede en ese punto, si se trata o no, si se infiltra, si se va a un arroyo.

“No hay estudios de este tipo en Coahuila. No hay estudios de la contaminación que ocasiona el agua residual en los 25 municipios que no tienen, o los que tienen y no la operan adecuadamente. Sería bueno hacer ese estudio”, consideró.

DIFIEREN CONAGUA E INEGI EN CIFRAS

De acuerdo con el inventario de plantas de Conagua, al concluir el año 2020 existían registradas en el país 2 mil 786 plantas municipales de tratamiento en operación.

Mientras que al cierre de 2021 el registro de plantas en operación aumentó a 2 mil 872 instalaciones en relación con el año anterior, con una capacidad instalada de 198 mil 603.55 litros por segundo y un caudal tratado de 145 mil 341 litros por segundo.

El inventario de la Conagua comprende el total de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, reportadas por cada estado, sin considerar quién las haya construido o las opere.

Lo anterior porque la cifra de la Conagua difiere de la estadística del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2021, del INEGI, el cual en 2020 situaba a Coahuila en el penúltimo lugar nacional con la menor cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación, con 21, mientras que Tamaulipas, según el censo, contaba con 20.

La diferencia estriba en que el inventario de la Conagua contabiliza 6 plantas en Saltillo, mientras que el censo contabiliza 4 en este municipio. En San Juan de Sabinas la Conagua cuenta 3, y el censo una; en Torreón la Conagua considera 7, y el censo 5. Además, el censo del INEGI cuenta una en el municipio de Frontera y no en el municipio de San Pedro, como sí lo hace la Conagua.

Según el Inventario de la Conagua, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (CEAS) opera cuatro de las plantas. El sistema municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS) opera seis plantas, entre ellas la de mayor capacidad de mil 400 litros por segundo y cuyo reúso es para riego agrícola. Sin embargo, hay plantas en el estado que son operadas por cooperativas de colonias como la de Torreón Jardín o como en Saltillo, que una es operada por el Club Campestre y otra por el Grupo Industrial Saltillo.

Gloria Tobón Echeverri mencionó que el problema es muy diverso en cada lugar, pues es posible que en algunos casos el agua se vaya a tierras agrícolas y si no se trata, pues no habría problema si es para forrajes o nogales, pero sí se necesitaría tratamiento si es para hortalizas.

Aseguró que en Saltillo el agua escasea, por lo que el agua residual se debe tratar y reutilizar en lo posible. En Saltillo hay una planta de mil litros por segundo y se va esa agua al arroyo, cuando quizá se podría usar para temas industriales o agrícolas.

Refirió que por ejemplo en Ramos Arizpe se tienen muchos problemas de disponibilidad de agua, y las empresas podrían dejar de sacar agua de pozo y disponer de más agua para el uso de la población si se tratara el agua.

De acuerdo con el inventario de plantas de la Conagua, 7 de los reúsos del agua terminan en ríos o arroyos, otros 7 en riego agrícola y 5 tienen un reúso industrial. El resto se destina a áreas verdes, lagos, parques recreativos o un campo de golf.

*Este contenido fue producido con el apoyo del Institute for War And Peace Reporting y la mentoría de Animal Político, en el marco del programa Mexican Journalism Resilency.