Expertas coahuilenses coinciden: hombres presentan dificultades para tener amigas sin más intenciones

Expertas coahuilenses en psicología coinciden en que es común que, por distintas circunstancias, a los varones, principalmente heterosexuales, les cueste establecer relaciones de amistad con mujeres.

Las psicólogas Karla Valdés García, exdirectora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, y la sexóloga Lucía Rodríguez, apuntaron que, aunque es un fenómeno que se presenta mayormente en hombres, en general es común que las personas batallen para establecer relaciones de amistad con el género que les atrae.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: invita Agricultura federal a sumarse a subsidio de energía eléctrica; recibo puede bajar hasta el 95%

“En general se ha observado la dificultad que está en establecer relaciones de amistad cuando hay una concordancia en cuanto a la orientación sexual, es decir, si ambas personas son heterosexuales o ambas personas son homosexuales, incluso el poder entablar una amistad pues a veces es complicado, sobre todo en el caso, se considera que sobre todo en el caso de los varones, porque hay esta búsqueda de tener intimidad sexual”, dijo Valdés, también investigadora por la UAdeC.

Explicó que si bien juegan muchos factores psicológicos, uno que es constante es el contacto continuo, la comunicación y la confianza por la cual una persona termina por sentir atracción física o sexual por una amistad.

En general se considera que es más común en los varones pues son ellos quienes dan el primer paso en el cortejo o en la intimidad, aunque muchas mujeres también pueden llegar a.

“Desde la psicología, por ejemplo, nosotros conocemos algo que se conoce como el efecto de la propincuidad que es la cercanía física que tienen dos personas. Entonces entre más cercano físicamente estoy con alguien, es decir, más tiempo paso con esta persona, más familiaridad tengo, aumenta la atracción, aumenta la confianza, aumentan muchas cosas que se pueden interpretar como una cuestión romántica”, apuntó la psicóloga.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: invita Agricultura federal a sumarse a subsidio de energía eléctrica; recibo puede bajar hasta el 95%

Por su parte, la terapeuta Lucía Rodríguez comentó que es común encontrarse en terapia a hombres que afirman que “ni de chiste” podrían tener una relación de amistad con una mujer, sobre todo cuando se encuentran dentro de una relación de pareja.

“Sí hay una tendencia en las personas en considerar que una vez que tienen una relación de pareja está prohibido, digamos así, entre comillas, mantener una relación de amistad con personas del género que pudiera traerles”, apuntó Rodríguez, especialista en sexología educativa.

NO ENCUENTRAN VALOR SI NO ES SEXUAL O AFECTIVO

Ambas especialistas coincidieron en que es común encontrar situaciones en las que un hombre no encuentra valor en relacionarse con mujeres si no obtiene una recompensa sexual o afectiva.

Rodríguez apuntó que es un tema cultural en el que al hombre se le ha enseñado a relacionarse desde lo sexual, de ahí que tenga complicaciones en establecerse por otro ámbito.

“Al hombre social y culturalmente se le dificultan los vínculos emocionales, no a todos, pero la gran mayoría. Esta parte de mantener vínculos profundos con otras personas emocionales, vulnerarse, tener a una persona en quien confiar y hablar de cosas profundas o emocionales. Desde esta dificultad, la intención que inmediatamente aparece es ‘si me relaciono es porque estoy buscando una relación o al menos que termine en una relación sexual’. Sí es frecuente, pero tiene que ver un poco con la cultura machista”, dijo la sexóloga.

Por su parte, García Valdés describió este escenario para un hombre como “poco adaptativo”, pues no se aprende a mantener una relación aún cuando no se cumplen las expectativas.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis de incendios en Saltillo obliga a reasignar recursos municipales

“Cuando hay una relación satisfactoria que genera bienestar a una persona y estoy hablando de relaciones de amistad y que luego por no lograr conceptualizarlas solamente en este plano de amistad, sino que yo quería tener una relación sentimental, amorosa, de noviazgo y no lo consigo, entonces me quedo sin el contacto de ningún tipo.

“O sea, ya no fuiste mi pareja, ya no fuiste mi novia, pero tampoco ya no voy a tener tu compañía, ya no voy a tener la diversión, ya no voy a tener el disfrute, ya no voy a tener a lo mejor esa relación o esa red de apoyo, de confianza o de cercanía”, explicó la psicóloga.

Detalló que esta capacidad de adaptarse es un aspecto que tienen que trabajar tanto hombres como mujeres, pues los seres humanos tienen esta capacidad de ajustarse.

BUSCAR AYUDA SI SE DETECTA UN PATRÓN

Valdés García comentó que cuando una persona detecta que no ha podido establecer relaciones de amistad sin otras intenciones sexuales o afectivas, es conveniente buscar ayuda profesional, particularmente si es un escenario reiterativo.

“Si es algo sistemático, si es algo que incluso ya me ha traído algún tipo de dificultad, de roces, de problemáticas, vale la pena buscar a alguien que me pueda ayudar a ver cuáles son mis creencias en relación a este tipo de contactos.

“Muchas veces los varones piensan que esto habla de virilidad, de hombría, de poder como reafirmar su ego, su autoestima, entonces a veces necesitamos buscar esta ayuda profesional para en el caso de los varones aprender a vivir estas nuevas masculinidades y también existe el caso de las mujeres que constantemente se están enamorando y se está rompiendo su corazón con amigos cercanos y también se pueden beneficiar con algún tipo de psicoterapia”, señaló Valdés.

TE PUEDE INTERESAR: Incendios afectan suministro eléctrico y de agua en Saltillo

Por su parte, Rodríguez apuntó que es norma haber fantaseado o deseado a una persona cercana, aunque es importante ser honestos con las amistades en cuanto a las intenciones que se buscan.

“Tampoco se trata como de castigarnos o de verlo como algo negativo, el sentir un deseo erótico por la otra persona, porque el deseo surge, no lo podemos como evitar, las fantasías surgen en nuestra cabeza, somos completamente libres de fantasear lo que queramos, es parte de nuestra sexualidad. Pero si llegara a tener esa experiencia constantemente, creo que lo importante es estar revisando el vínculo con la persona, con la amistad que tienes.

“De las cosas más importantes es ser súper honesto, con cómo te estás sintiendo con esa persona. Si estás utilizando la amistad para llegar a un segundo nivel romántico o de pareja sexual, creo que es válido porque surge, pero sí ser completamente honestos con la otra persona elegir si quiere continuar o no el vínculo de esa manera, porque creo que es la única manera sana de llevar a cabo un vínculo”, concluyó Rodríguez.