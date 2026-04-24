Expresa alcalde de Ramos Arizpe solidaridad con secretario del Ayuntamiento tras pérdida familiar

El edil ramosarizpense calificó este suceso como un impacto profundo, no solo para la estructura de gobierno, sino para el círculo cercano de amistades que comparten desde hace décadas.

En un momento de duelo para la administración municipal, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino expresó públicamente su respaldo y pesar hacia el secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe tras el fallecimiento de su hijo.

“Híjole. Mira. Es un golpe muy duro para él y también para nosotros. Porque es un amigo. Es el secretario del Ayuntamiento, pero es un amigo”, manifestó conmovido el mandatario.

Gutiérrez Merino destacó que la relación con el funcionario trasciende lo profesional, pues mantienen un vínculo de fraternidad que se remonta a su etapa de crecimiento en el municipio.

“Es una persona con la que convivimos años, porque desde la niñez estamos juntos; muchas de las personas que vivimos aquí en Ramos lo conocemos”, recordó el alcalde.

La pérdida ha causado consternación entre los miembros del gabinete, quienes han manifestado su apoyo al secretario en este difícil proceso que atraviesa su familia cercana.

“El perder a un hijo es muy doloroso. No tengo esa desafortunada experiencia de perder uno, pero se siente al estar cerca”, comentó respecto al sentimiento de empatía que embarga a la comunidad.

El alcalde aseguró que el municipio y sus colaboradores estarán presentes para brindar cualquier tipo de asistencia que la familia requiera para superar este trágico acontecimiento.