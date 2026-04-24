Inauguran el FabLab Carolina: un gran salto a la innovación global

Inauguran el FabLab Carolina: un gran salto a la innovación global

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Katya González
por Katya González

La Universidad Carolina pone en marcha su laboratorio tecnológico integrado a la red internacional de FabLabs del MIT, para transformar ideas en soluciones reales

Saltillo
/ 24 abril 2026
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El momento de transformar ideas en soluciones reales ya no es una promesa: es una realidad que comienza aquí, en FabLab Carolina. Este jueves, la Universidad Carolina dio un paso decisivo hacia el futuro al inaugurar un laboratorio tecnológico que no solo conecta a Saltillo con una red global de innovación, sino que redefine la manera en que la educación, la tecnología y el impacto social y comunitario convergen en un mismo espacio.

$!Impresión 3D, corte láser y diseño digital al servicio de la comunidad. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
Impresión 3D, corte láser y diseño digital al servicio de la comunidad. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

La casa de los Dragones abrió así este laboratorio de fabricación y prototipado que se integra a la red global impulsada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), con presencia en más de mil 700 espacios en el mundo y enfocado en el desarrollo de soluciones con impacto real.

$!Estaban Garza Fishburn dio los detalles del arranque de un proyecto que busca reducir la brecha entre academia e industria. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
Estaban Garza Fishburn dio los detalles del arranque de un proyecto que busca reducir la brecha entre academia e industria. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, entre ellos el alcalde de Saltillo, Javier Díaz; la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López; el secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, así como representantes del sector empresarial y académico.

$!La presentación y la firma de convenio se llevaron a cabo en el auditorio de la institución. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
La presentación y la firma de convenio se llevaron a cabo en el auditorio de la institución. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El nuevo espacio cuenta con tecnología de impresión 3D, corte y grabado láser y fabricación CNC, así como escaneo tridimensional (mediante convenio) y maquinaria de control numérico, lo que permitirá desarrollar prototipos y atender necesidades de la industria y la comunidad.

$!La tecnología como herramienta para transformar vidas y generar oportunidades. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
La tecnología como herramienta para transformar vidas y generar oportunidades. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Durante la presentación llevada a cabo en el auditorio de la institución, el rector Esteban Garza Fishburn señaló que el laboratorio parte de la premisa de convertir ideas en soluciones concretas y fortalecer un modelo educativo basado en la práctica. Indicó que el objetivo es que estudiantes, docentes y empresas colaboren en la resolución de problemas reales, además de ampliar el acceso a tecnología de punta.

$!Estaban Garza Fishburn, Javier Díaz y Emanuel Garza Fishburn. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
Estaban Garza Fishburn, Javier Díaz y Emanuel Garza Fishburn. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

RESPONDE A NECESIDADES DE LA INDUSTRIA: IP

En ese sentido, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles, consideró que la creación del FabLab responde de forma directa a las necesidades actuales del sector industrial.

$!Primeros beneficiarios ya forman parte de los proyectos sociales del FabLab Carolina. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
Primeros beneficiarios ya forman parte de los proyectos sociales del FabLab Carolina. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Desde su perspectiva, el modelo adoptado resulta pertinente, ya que las empresas requieren egresados con mayores habilidades prácticas. Indicó que uno de los retos es que la evolución tecnológica de la industria no siempre avanza al mismo ritmo que los programas educativos, por lo que iniciativas como esta contribuyen a reducir esa brecha.

$!El FabLab Carolina abre sus puertas como parte del ecosistema de innovación de la universidad. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
El FabLab Carolina abre sus puertas como parte del ecosistema de innovación de la universidad. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

COMPROMISO SOCIAL

En el marco de la inauguración se firmó un convenio con el DIF Saltillo y el Ayuntamiento, para desarrollar prótesis personalizadas para personas que no pueden costearlas. El proceso incluye escaneo y diseño a la medida, y ya se iniciaron los primeros registros de pacientes.

$!Esteban Garza Fishburn, rector de la Universidad Carolina, firmó el convenio de colaboración con el DIF Saltillo y el Ayuntamiento. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
Esteban Garza Fishburn, rector de la Universidad Carolina, firmó el convenio de colaboración con el DIF Saltillo y el Ayuntamiento. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Entre los beneficiarios se encuentra Hugo García, quien perdió una pierna hace más de un año por complicaciones derivadas de la diabetes, y señaló que este tipo de apoyos representan una oportunidad para recuperar movilidad y autonomía.

$!En el sitio se realizó el escaneo a pacientes que serán beneficiados con la creación de prótesis a la medida y del material óptimo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
En el sitio se realizó el escaneo a pacientes que serán beneficiados con la creación de prótesis a la medida y del material óptimo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

También participa Osiel González, quien requiere una prótesis de rodilla tras un procedimiento médico que limitó la movilidad de su pierna, y María del Pilar Prado de la Cruz, quien expresó su expectativa ante la posibilidad de mejorar su calidad de vida tras una amputación.

“Viendo el proyecto me doy cuenta que es algo con seriedad. Descanso en eso y me siento afortunado de saber que se está trabajando para el bienestar de personas como nosotros”, comentó a VANGUARDIA Osiel.

$!FabLab Carolina: donde la creatividad se convierte en impacto tangible. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
FabLab Carolina: donde la creatividad se convierte en impacto tangible. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El alcalde Javier Díaz destacó que el proyecto se alinea con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, a través de la colaboración entre gobierno, instituciones educativas e Iniciativa Privada. Subrayó que la apertura del laboratorio contribuye al desarrollo económico y educativo de la ciudad, al generar un entorno donde estudiantes, empresas y ciudadanía pueden interactuar y desarrollar proyectos.

$!Los expertos se encargaron de dar los detalles del funcionamiento de los equipos. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
Los expertos se encargaron de dar los detalles del funcionamiento de los equipos. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El FabLab también estará abierto al público, con la intención de acercar la tecnología a estudiantes y ciudadanos interesados en la innovación, fomentar la creatividad y generar nuevas oportunidades de aprendizaje.

La inauguración forma parte de la primera etapa del proyecto Ágora Carolina, que contempla una expansión con nuevos espacios educativos y de uso comunitario, consolidando este proyecto como un punto de encuentro entre educación, tecnología e impacto social.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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