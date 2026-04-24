Inauguran el FabLab Carolina: un gran salto a la innovación global

El momento de transformar ideas en soluciones reales ya no es una promesa: es una realidad que comienza aquí, en FabLab Carolina. Este jueves, la Universidad Carolina dio un paso decisivo hacia el futuro al inaugurar un laboratorio tecnológico que no solo conecta a Saltillo con una red global de innovación, sino que redefine la manera en que la educación, la tecnología y el impacto social y comunitario convergen en un mismo espacio.

La casa de los Dragones abrió así este laboratorio de fabricación y prototipado que se integra a la red global impulsada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), con presencia en más de mil 700 espacios en el mundo y enfocado en el desarrollo de soluciones con impacto real.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, entre ellos el alcalde de Saltillo, Javier Díaz; la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López; el secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, así como representantes del sector empresarial y académico.

El nuevo espacio cuenta con tecnología de impresión 3D, corte y grabado láser y fabricación CNC, así como escaneo tridimensional (mediante convenio) y maquinaria de control numérico, lo que permitirá desarrollar prototipos y atender necesidades de la industria y la comunidad.

Durante la presentación llevada a cabo en el auditorio de la institución, el rector Esteban Garza Fishburn señaló que el laboratorio parte de la premisa de convertir ideas en soluciones concretas y fortalecer un modelo educativo basado en la práctica. Indicó que el objetivo es que estudiantes, docentes y empresas colaboren en la resolución de problemas reales, además de ampliar el acceso a tecnología de punta.

RESPONDE A NECESIDADES DE LA INDUSTRIA: IP En ese sentido, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles, consideró que la creación del FabLab responde de forma directa a las necesidades actuales del sector industrial.

Desde su perspectiva, el modelo adoptado resulta pertinente, ya que las empresas requieren egresados con mayores habilidades prácticas. Indicó que uno de los retos es que la evolución tecnológica de la industria no siempre avanza al mismo ritmo que los programas educativos, por lo que iniciativas como esta contribuyen a reducir esa brecha.

COMPROMISO SOCIAL En el marco de la inauguración se firmó un convenio con el DIF Saltillo y el Ayuntamiento, para desarrollar prótesis personalizadas para personas que no pueden costearlas. El proceso incluye escaneo y diseño a la medida, y ya se iniciaron los primeros registros de pacientes.

Entre los beneficiarios se encuentra Hugo García, quien perdió una pierna hace más de un año por complicaciones derivadas de la diabetes, y señaló que este tipo de apoyos representan una oportunidad para recuperar movilidad y autonomía.

También participa Osiel González, quien requiere una prótesis de rodilla tras un procedimiento médico que limitó la movilidad de su pierna, y María del Pilar Prado de la Cruz, quien expresó su expectativa ante la posibilidad de mejorar su calidad de vida tras una amputación. “Viendo el proyecto me doy cuenta que es algo con seriedad. Descanso en eso y me siento afortunado de saber que se está trabajando para el bienestar de personas como nosotros”, comentó a VANGUARDIA Osiel.

El alcalde Javier Díaz destacó que el proyecto se alinea con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, a través de la colaboración entre gobierno, instituciones educativas e Iniciativa Privada. Subrayó que la apertura del laboratorio contribuye al desarrollo económico y educativo de la ciudad, al generar un entorno donde estudiantes, empresas y ciudadanía pueden interactuar y desarrollar proyectos.