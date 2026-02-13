SEP separa a Marx Arriaga de Materiales Educativos; dependencia niega desalojo

CDMX.- Marx Arriaga Navarro fue removido este viernes 13 de febrero de 2026 del cargo de Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en un contexto de señalamientos sobre la representación de las mujeres en los libros de texto gratuitos.

De acuerdo con la información disponible, entre los cuestionamientos a su gestión se mencionó su negativa a incluir mayor presencia femenina en el libro México: Grandeza y Diversidad de multigrado para primaria, así como a realizar ajustes en materiales de preescolar y primaria para incorporar perspectivas de género.

En particular, respecto a libros de Historia de primaria elaborados durante su administración, se señaló que de aproximadamente 900 imágenes incluidas, nueve corresponden a mujeres, con menciones limitadas a figuras como Sor Juana Inés de la Cruz y Ángela Peralta.

Sobre el proceso de separación del cargo, por la tarde trascendió que funcionarios de la SEP intentaron desalojarlo de sus oficinas con apoyo de elementos de seguridad. Colaboradores del exfuncionario afirmaron que no fue notificado previamente de su remoción.

Según esa versión, se les informó que el cargo habría desaparecido de la estructura orgánica, aunque indicaron que dicho cambio no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que calificaron el procedimiento como irregular.

Arriaga difundió imágenes del momento en que policías capitalinos y un funcionario le solicitaron desalojar el edificio ubicado en avenida Universidad 1200. En un video se le escucha decir a un elemento policial: “Quieren esposar a quien hizo los Libros de Texto Gratuito, adelante”; en el mismo contexto, se reportó que intentó ingresar por la fuerza a la oficina de una subsecretaria.

Por su parte, la SEP negó que se haya efectuado un desalojo y sostuvo que “no ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia ningún funcionario” de la Secretaría, al referirse a las versiones sobre un retiro forzado.

La dependencia explicó que este viernes se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control para notificar a Arriaga un cambio en la naturaleza de la plaza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación, y señaló que la Dirección General quedará a disposición de la Secretaría para un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero.