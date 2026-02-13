Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo

En medio del interés de la población por contar con la vacuna contra el sarampión, clínicas particulares, hospitales privados y cadenas farmacéuticas de Saltillo no reportan disponibilidad inmediata del biológico, de acuerdo con la información proporcionada por estos establecimientos.

Diversas clínicas señalaron que no cuentan con centros de vacunación, mientras que otras indicaron que por el momento no tienen existencias, aunque algunas mencionaron la posibilidad de recibir el biológico en fechas próximas, sin confirmar aún costos ni esquemas de aplicación.

TE PUEDE INTERESAR: Esperan resultados de laboratorio tras casos sospechosos de sarampión en secundaria de Saltillo

En el caso de las farmacias, la situación es similar. Varias cadenas indicaron que actualmente no manejan vacunas, o bien, que la vacuna contra el sarampión no se encuentra habilitada dentro de sus servicios, por lo que no es posible ofrecerla al público en este momento.

Este escenario se presenta en un contexto de mayor demanda de la vacuna, particularmente ante reportes nacionales relacionados con casos de sarampión y el llamado a reforzar esquemas de vacunación, especialmente en población infantil.

De acuerdo con información pública de la Secretaría de Salud, la vacuna contra el sarampión —contenida en la vacuna triple viral (SRP)— forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y se aplica de manera gratuita en unidades del sector público, como centros de salud y hospitales generales.

La dependencia federal ha señalado que las personas interesadas pueden acudir a su unidad de salud más cercana para recibir orientación sobre esquemas, edades de aplicación y disponibilidad, conforme a los lineamientos del Programa de Vacunación Universal.