UNAM propone replantear el 14 de febrero y advierte riesgos del modelo tradicional del amor romántico

Noticias
/ 13 febrero 2026
    UNAM propone replantear el 14 de febrero y advierte riesgos del modelo tradicional del amor romántico
    Consideran que se puede aprovechar la fecha para pensar en el amplio abanico de parejas que existen actualmente y en las condiciones para relaciones positivas. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

Amor

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


UNAM

El enfoque, sostuvo, apunta a relaciones con equidad, comunicación y espacios individuales, como vía para reducir tensiones y prevenir violencia

CDMX.- Descentralizar el amor romántico, asociado a un modelo rígido y tradicional, ayuda a eliminar violencias entre parejas, promueve la equidad de género y favorece que cada persona tenga espacio para su desarrollo personal, señaló Carolina Armenta Hurtarte, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la académica planteó que, más allá de la comercialización y trivialización de la fecha, resulta relevante reconocer y celebrar los lazos afectivos en general, al considerarlos fundamentales para las personas.

“Busquemos (relaciones) aquellas más equitativas, que fomenten la igualdad entre pares, el respeto a la individualidad, el bienestar emocional; así nos sentiremos mejor y nuestra salud va a estar favorecida, reduciendo problemas habituales como la ansiedad y el estrés”, dijo.

Armenta Hurtarte indicó que “el hecho de carecer de pareja no significa estar mal o que hemos fallado; quizá no la tengo porque no lo requiero, pero cuento con amistades y familia, es decir, otro tipo de relaciones emocionales”, al subrayar la diversidad de vínculos que pueden sostener el bienestar.

Como antecedentes, explicó que los vínculos afectivos se asocian al apego desde la infancia y puso como ejemplo la primera separación prolongada al acudir a la escuela. “Por ejemplo, cuando una niña o niño va a la escuela por primera vez es fundamental el tipo de crianza que ha tenido para enfrentar una separación extensa, pues demasiada cercanía a la madre o al padre genera mayor ansiedad cuando esta situación sucede”, refirió.

Añadió que en la adolescencia se conjuntan cambios hormonales con el desarrollo corporal y la construcción de identidad, proceso que también puede buscarse en una relación amorosa, particularmente en los primeros vínculos de pareja, donde el noviazgo puede reflejar estabilidad identitaria.

Sobre reacciones y dinámicas en etapas tempranas, señaló que los primeros enamoramientos suelen vivirse como una “explosión emocional” y con elementos del amor romántico, y advirtió que “la problemática de estos contextos normativos es que no permiten identificar las diversidades sexuales e identitarias”.

En cuanto al panorama general, consideró que se puede aprovechar el 14 de febrero para pensar en el amplio abanico de parejas que existen actualmente y en las condiciones para relaciones positivas, al mencionar la comunicación abierta, la escucha y herramientas de negociación, con respeto, equidad y reconocimiento emocional de la otra persona como base. También subrayó la importancia de fomentar relaciones libres de violencia.

El Universal

El Universal

