Restaurantes reportan hasta 80% de reservaciones por San Valentín: Canirac Saltillo
El sector restaurantero de Coahuila estima una derrama económica de 5.5 millones de pesos por el 14 de febrero
El sector restaurantero de Coahuila proyecta una derrama económica de 5.5 millones de pesos para este 14 de febrero. Isidoro García, representante de CANIRAC, informó que las reservaciones para las cenas de este sábado ya alcanzan niveles de entre el 75 y 80 por ciento en la entidad.
“Afortunadamente el 14 de febrero cayó en sábado, aunque lo mejor hubiera sido que cayera en viernes. Al final de cuentas cae en fin de semana y eso es una buena noticia para nuestro sector”, señaló García al explicar el impacto positivo de la fecha.
El líder empresarial detalló que la ocupación para las comidas de mañana se sitúa actualmente en un 50 por ciento. No obstante, destacó que la noche de hoy ya registra un avance importante en el sistema de apartados, lo que anticipa un cierre de jornada con gran afluencia.
“Los restaurantes hicieron una buena estrategia al ofrecer una muestra gastronómica de 3 o 5 tiempos. La mayoría ofrece también alguna bebida que incluya el paquete y algo que amenice para dar una experiencia distinta”, explicó el titular de CANIRAC.
Como parte de esta experiencia, establecimientos como Hacienda Los Compadres y Los Compadres (sucursales Periférico y Juárez) han instalado “sets del amor”. Estos espacios están diseñados exclusivamente para que las parejas y amigos puedan tomarse fotografías del recuerdo.
Sobre el crecimiento económico, García recordó que el año pasado la derrama fue de 5 millones de pesos. “Estamos visualizando que podamos crecer un 10 por ciento este año. Yo creo que las últimas horas de hoy marcarán la diferencia”, precisó.
García subrayó que la tendencia de este año es la digitalización de las reservaciones. “El tema de digitalizar nuestros procesos a través de plataformas te permiten tener el lugar seguro, saber el menú y el costo que vas a pagar para tener ya el presupuesto”, comentó.
En cuanto a la disponibilidad, el restaurante Villa de Santiago también se suma a la oferta con un menú especial bajo reservación previa. Otros locales como La Mar Mestiza, Don Artemio y Mochomos informaron que aún cuentan con algunos espacios disponibles para los interesados.
Por otro lado, lugares de alta demanda como Pour la France! mantienen disponibilidad únicamente para el turno de la mañana. García confía en que las reservaciones de última hora eleven la cifra final por encima del 10 por ciento de crecimiento estimado respecto al 2025.
“Ojalá se eleve un poquito más todavía con las reservas de última hora”, concluyó el representante de los restauranteros, resaltando que la infraestructura digital ha sido clave para evitar las aglomeraciones y cupos llenos sin previo aviso que ocurrieron en años anteriores.