Restaurantes reportan hasta 80% de reservaciones por San Valentín: Canirac Saltillo

El sector restaurantero de Coahuila proyecta una derrama económica de 5.5 millones de pesos para este 14 de febrero. Isidoro García, representante de CANIRAC, informó que las reservaciones para las cenas de este sábado ya alcanzan niveles de entre el 75 y 80 por ciento en la entidad.

“Afortunadamente el 14 de febrero cayó en sábado, aunque lo mejor hubiera sido que cayera en viernes. Al final de cuentas cae en fin de semana y eso es una buena noticia para nuestro sector”, señaló García al explicar el impacto positivo de la fecha.

El líder empresarial detalló que la ocupación para las comidas de mañana se sitúa actualmente en un 50 por ciento. No obstante, destacó que la noche de hoy ya registra un avance importante en el sistema de apartados, lo que anticipa un cierre de jornada con gran afluencia.

“Los restaurantes hicieron una buena estrategia al ofrecer una muestra gastronómica de 3 o 5 tiempos. La mayoría ofrece también alguna bebida que incluya el paquete y algo que amenice para dar una experiencia distinta”, explicó el titular de CANIRAC.