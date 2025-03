‘Extraditados no hablarán de desapariciones en México, como no lo hicieron hasta ahora’: Silvia Ortiz, buscadora de Coahuila

Ante la extradición de 29 miembros de grupos criminales de México a Estados Unidos, entre los que se encuentran líderes de cárteles que operaron en Coahuila hace años, familiares de personas desaparecidas señalan que este procedimiento no necesariamente reaviva la esperanza de que los extraditados hablen sobre las desapariciones. Sin embargo, esperan que se haga justicia por delitos como el tráfico de sustancias.

La noticia de que el gobierno mexicano había aceptado la extradición de 29 miembros de cárteles criminales, detenidos en las últimas décadas, se dio a conocer el pasado jueves.

Entre los extraditados se encuentran Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, así como Jesús Alberto Galaviz, el Z-40, Z-42 y el Z-13, quienes operaron en territorios como Piedras Negras, los Cinco Manantiales y la Laguna de Coahuila.

A estos personajes y a la operación de la autoridad mexicana de la época se les atribuyen muchas de las desapariciones masivas que se registraron en el Estado, las cuales aún permanecen sin respuesta, además de múltiples homicidios y balaceras.

Silvia Ortiz, madre de Fanny Ortiz de Sánchez Viesca, quien ha sido buscada desde 2004 y fundadora de Grupo VIDA en Torreón, comentó que, en un primer momento, le resulta penoso que la justicia por los actos que causaron tantas víctimas indirectas tenga que aplicarse en el país vecino.

“En México no pasa nada y no es posible que se los tengan que llevar a Estados Unidos para que la justicia se ejerza”, expresó Silvia Ortiz.

Comentó que lo que prevé es que estos capos nunca revelen información sobre las desapariciones, como no lo han hecho hasta ahora mientras han permanecido detenidos en México.

“Van a cumplir justicia allá, pero no van a hablar de lo que se hizo aquí. O aunque hablen después, lo que digan tendría que ser declarado aquí. Lo que más padecemos las familias de personas desaparecidas es esta parte; los delincuentes, aunque sean detenidos por trasiego de droga o esos delitos, no van a hablar de desapariciones. Nadie habla, y no han hablado”, dijo.

Añadió que, aunque la mayoría de las familias buscan justicia y el paradero de sus familiares, las reparaciones de daños se ven afectadas por la falta de justicia y sentencias contra quienes desaparecieron a las personas.

“Las familias de personas desaparecidas estamos fritas en este aspecto. La Ley hasta la veo tramposa, diciendo que vamos a tener reparaciones hasta después de la sentencia: ¿cuál sentencia? ¿cuáles detenidos? Y no es por la reparación, es por la justicia”, concluyó.