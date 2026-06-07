Falla eléctrica quema computadoras y retrasa votación en casilla especial de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La casilla electoral especial de la sección 0656, instalada en el Hospital Ixtlero del municipio de Ramos Arizpe, registró este domingo un retraso en su apertura y una posterior suspensión temporal debido a incidentes operativos y fallas severas en el equipo técnico informático. El espacio abrió sus puertas a las 8:15 de la mañana con demora, luego de la ausencia de una de las funcionarias de casilla, situación que obligó a reestructurar la mesa antes de comenzar a recibir a los primeros votantes de la jornada.

Apenas 45 minutos después del arranque, cerca de las 9:00 de la mañana, un repentino aumento en la corriente eléctrica del hospital provocó que se quemaran dos computadoras necesarias para operar el sistema electoral. De acuerdo con el presidente de casilla, “hubo un alza en la corriente eléctrica, lo que ocasionó que las dos computadoras donde estaba dado de alta el padrón electoral se quemaran, por lo que tuvieron que ser reemplazadas”.

Este imprevisto técnico derivó en un fuerte retraso en el flujo de votación de esta casilla, la cual forma parte de las 15 especiales seleccionadas en el estado para implementar urnas electrónicas. Tras el incidente, el personal solicitó apoyo inmediato y, a las 9:45 de la mañana, arribaron nuevos equipos informáticos para sustituir las computadoras dañadas y volver a cargar el padrón electoral. La votación digital se reanudó formalmente a las 9:53 de la mañana y continuó sin nuevos incidentes para los ciudadanos que permanecían en espera en el nosocomio. Fue hasta después de las 10:00 de la mañana cuando las personas en tránsito pudieron emitir su voto de manera regular mediante las urnas electrónicas, diseñadas originalmente para agilizar el sufragio.

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