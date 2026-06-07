Falla eléctrica quema computadoras y retrasa votación en casilla especial de Ramos Arizpe

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    Falla eléctrica quema computadoras y retrasa votación en casilla especial de Ramos Arizpe
    Una falla eléctrica provocó daños en dos computadoras de la casilla especial instalada en el Hospital Ixtlero de Ramos Arizpe. MANUEL RODRÍGUEZ

Una falla eléctrica en el Hospital Ixtlero provocó daños en dos computadoras utilizadas para operar una casilla especial con urnas electrónicas

RAMOS ARIZPE, COAH.- La casilla electoral especial de la sección 0656, instalada en el Hospital Ixtlero del municipio de Ramos Arizpe, registró este domingo un retraso en su apertura y una posterior suspensión temporal debido a incidentes operativos y fallas severas en el equipo técnico informático.

El espacio abrió sus puertas a las 8:15 de la mañana con demora, luego de la ausencia de una de las funcionarias de casilla, situación que obligó a reestructurar la mesa antes de comenzar a recibir a los primeros votantes de la jornada.

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Apenas 45 minutos después del arranque, cerca de las 9:00 de la mañana, un repentino aumento en la corriente eléctrica del hospital provocó que se quemaran dos computadoras necesarias para operar el sistema electoral.

De acuerdo con el presidente de casilla, “hubo un alza en la corriente eléctrica, lo que ocasionó que las dos computadoras donde estaba dado de alta el padrón electoral se quemaran, por lo que tuvieron que ser reemplazadas”.

$!La votación en la casilla especial 0656 fue suspendida temporalmente tras quemarse equipos informáticos utilizados para el padrón electoral.
La votación en la casilla especial 0656 fue suspendida temporalmente tras quemarse equipos informáticos utilizados para el padrón electoral. MANUEL RODRÍGUEZ

Este imprevisto técnico derivó en un fuerte retraso en el flujo de votación de esta casilla, la cual forma parte de las 15 especiales seleccionadas en el estado para implementar urnas electrónicas.

Tras el incidente, el personal solicitó apoyo inmediato y, a las 9:45 de la mañana, arribaron nuevos equipos informáticos para sustituir las computadoras dañadas y volver a cargar el padrón electoral.

La votación digital se reanudó formalmente a las 9:53 de la mañana y continuó sin nuevos incidentes para los ciudadanos que permanecían en espera en el nosocomio.

Fue hasta después de las 10:00 de la mañana cuando las personas en tránsito pudieron emitir su voto de manera regular mediante las urnas electrónicas, diseñadas originalmente para agilizar el sufragio.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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