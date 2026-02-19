Fallece Abel Ayala, líder de la Unión Ganadera Regional de Coahuila

El sector ganadero de Coahuila y del país se encuentra de luto tras el fallecimiento de Abel Ayala Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) y vocal del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). Fuentes de la Unión Ganadera confirmaron a VANGUARDIA que el deceso ocurrió alrededor de las 15:00 horas en una clínica de Monterrey, donde permanecía internado para recibir atención médica por una enfermedad que padecía. TE PUEDE INTERESAR: Ganadería en Coahuila: avances, retos y liderazgo hacia un futuro competitivo

Originario de San Buenaventura, Ayala Flores construyó una trayectoria de casi cuatro décadas dentro del gremio pecuario. Desde 2002 formó parte del Consejo Directivo de la organización estatal, donde desempeñó diversos cargos antes de asumir la presidencia.

LIDERAZGO FORJADO EN LA UNIDAD En una entrevista previa con VANGUARDIA, el propio Ayala Flores relató que no aspiraba originalmente a encabezar la Unión Ganadera; sin embargo, un conflicto interno lo llevó a aceptar la responsabilidad con tres objetivos centrales: fortalecer la unidad entre productores, consolidar a Coahuila como referente nacional y elevar los estándares de sanidad animal.

Su gestión estuvo marcada por avances históricos. En 2023, Coahuila eliminó la denominada “Zona B” en la Región Centro y ascendió a nivel A, convirtiéndose en el primer estado del país en lograr ese movimiento sanitario. En materia de tuberculosis bovina, la entidad alcanzó el Nivel 3, un progreso inédito en más de 12 años en México, colocándose a la par de estados exportadores como Chihuahua y muy cerca de Sonora. MODERNIZACIÓN Y EXPORTACIÓN Ayala impulsó la modernización de casetas de movilización y fortaleció la trazabilidad total del ganado mediante el Sistema de Movilización de Ganado (SIGA), consolidando a Coahuila como un punto estratégico para la exportación hacia Estados Unidos.