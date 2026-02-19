Fallece Abel Ayala, líder de la Unión Ganadera Regional de Coahuila
Abel Ayala Flores, líder del gremio pecuario coahuilense, impulsó la modernización y posicionó al estado como referente nacional en competitividad ganadera
El sector ganadero de Coahuila y del país se encuentra de luto tras el fallecimiento de Abel Ayala Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) y vocal del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).
Fuentes de la Unión Ganadera confirmaron a VANGUARDIA que el deceso ocurrió alrededor de las 15:00 horas en una clínica de Monterrey, donde permanecía internado para recibir atención médica por una enfermedad que padecía.
Originario de San Buenaventura, Ayala Flores construyó una trayectoria de casi cuatro décadas dentro del gremio pecuario. Desde 2002 formó parte del Consejo Directivo de la organización estatal, donde desempeñó diversos cargos antes de asumir la presidencia.
LIDERAZGO FORJADO EN LA UNIDAD
En una entrevista previa con VANGUARDIA, el propio Ayala Flores relató que no aspiraba originalmente a encabezar la Unión Ganadera; sin embargo, un conflicto interno lo llevó a aceptar la responsabilidad con tres objetivos centrales: fortalecer la unidad entre productores, consolidar a Coahuila como referente nacional y elevar los estándares de sanidad animal.
Su gestión estuvo marcada por avances históricos. En 2023, Coahuila eliminó la denominada “Zona B” en la Región Centro y ascendió a nivel A, convirtiéndose en el primer estado del país en lograr ese movimiento sanitario. En materia de tuberculosis bovina, la entidad alcanzó el Nivel 3, un progreso inédito en más de 12 años en México, colocándose a la par de estados exportadores como Chihuahua y muy cerca de Sonora.
MODERNIZACIÓN Y EXPORTACIÓN
Ayala impulsó la modernización de casetas de movilización y fortaleció la trazabilidad total del ganado mediante el Sistema de Movilización de Ganado (SIGA), consolidando a Coahuila como un punto estratégico para la exportación hacia Estados Unidos.
Otro de los retos que enfrentó fue la crisis sanitaria derivada del brote de gusano barrenador. Desde la dirigencia, coordinó protocolos y gestiones para la reapertura de la frontera, defendiendo la competitividad del noreste del país en el mercado internacional.
“Estamos listos para seguir siendo punta de lanza en la exportación de ganado desde el noreste del país”, declaró en su momento para VANGUARDIA, reflejando su confianza en la fortaleza del sector.
La noticia generó numerosas muestras de condolencia dentro del gremio pecuario. El Consejo Directivo de la CNOG lamentó la pérdida de quien consideraron un aliado estratégico y un referente en materia sanitaria y organizacional.
Ayala Flores es recordado por sus colaboradores como un dirigente firme, promotor de la unidad y defensor del estatus sanitario del estado, pilares que consolidaron a Coahuila como una de las entidades más competitivas del país en materia ganadera.