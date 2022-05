Fallece el periodista Pepe Reyes, baluarte de VANGUARDIA por más de 20 años

“El primer día que ingresé a la redacción de VANGUARDIA él ya estaba ahí. Me lo presentó Armando Vélez y me ‘encargó’ con él: fue mi primer entrenador en los vericuetos del trabajo que realizaría de ahí en adelante. Desde entonces, cuando lo saludaba, me dirigía a él como “Jefe Reyes”. Redactamos múltiples textos a cuatro manos y reíamos de buena gana cuando afinábamos los detalles de algún párrafo –agregando y quitando, sumando y restando– con el propósito de hacerlo más punzante, de afilar el aguijón. Calcular las reacciones de los personajes públicos que allí se mencionaban era la parte más gratificante del trabajo.

“Sabía que le había provocado cuando le arrancaba una reacción característica suya frente a un detalle particularmente llamativo: aspirar por entre los dientes, mientras abría los ojos al máximo, y en sus labios se dibujaba una sonrisa entre divertida y socarrona. Nunca lo vi de mal humor, nunca lo vi reaccionar explosivamente ante ninguna situación. En eso del control de las emociones era también un “Jefe”. Hoy me arrepiento de no haberle preguntado nunca cómo le hacía para mantener la estabilidad y contener las mentadas de madre –o ya de perdido los improperios–, tan características de nuestro oficio. Era un tipo confiable y disciplinado. Cumplidor como pocos en las encomiendas periodísticas que se le hacían. Porque, también como pocos, tenía una “llave maestra” para abrir todas las puertas que hiciera falta para llegar a la información que requerían sus reportes. Tampoco le escuche decir jamás que no le hubieran tomado una llamada o que le había sido imposible localizar a alguien para arrancarle una declaración o una reacción. Era, para decirlo con economía de palabras, un buen periodista”, relató Carlos Arredondo, su compañero en las fila de VANGUARDIA.

“Fue un amigo, con quien tuve la oportunidad de compartir el trabajo de forma profesional. Te vamos a extrañar por tu carácter siempre alegre y una sonrisa para todo momento, además de las bromas. Aprendí mucho de ti, y disfruté el momento en que estuviste en la jefatura de información. Que Dios te reciba con los brazos abiertos”, apuntó el reportero Édgar González, compañero de “mil batallas” de Pepe Reyes.

A Pepe Reyes le sobrevive su querida esposa, Claudia Araceli Palomo López, a quien VANGUARDIA externa su pésame y envía un fuerte abrazo, así como al resto de su familia.