Familia de ‘El Mijis’ pide a la FGR investigar su paso por Coahuila; Fiscalía dice no haber sido notificada

A menos de un mes de cumplirse cuatro años del fallecimiento de Pedro Carrizales Becerra, conocido como “El Mijis”, la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una carpeta de investigación para revisar las causas de su muerte. La familia del exdiputado sospecha que no se trató de un accidente y solicita que se investigue la actuación de cuatro fiscalías estatales, entre ellas la de Coahuila.

Dos días después de darse a conocer la reapertura de la investigación, la Fiscalía General de Coahuila informó que hasta ahora no ha recibido notificación alguna ni solicitud de información por parte de la FGR.

La reapertura, promovida desde diciembre por la pareja de Carrizales, Miriam Martínez, representa un “rayito de esperanza” para quienes rechazan la versión oficial de un accidente automovilístico ocurrido el 3 de febrero de 2022.

SOSPECHAN DE AUTORIDADES

La familia y la activista Frida Guerrera sostienen que las fiscalías San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas podrían estar involucradas de manera directa o indirecta en el caso.

La reapertura fue dada a conocer esta semana por la activista y se indicó que se busca determinar si existieron elementos de responsabilidad criminal que fueron ignorados por las autoridades locales de las entidades por las que “El Mijis” transitó en sus últimos días de vida.

“Simplemente queremos justicia para ‘Mijis’, que se sepa la verdad y que no se siga contando que fue un accidente”, afirmó Frida Guerrera, en entrevista para medio nacional.

SU PASO POR COAHUILA

VANGUARDIA preguntó y la Fiscalía General de Coahuila afirmó que, hasta el mediodía del miércoles 21 de enero, la Fiscalía General de la República no les ha solicitado apoyo o información alguna sobre el expediente.

Cabe recordar que la participación de Coahuila en la investigación es importante, ya que se reportó que el exdiputado estuvo en Saltillo previo a su muerte y se presume que fue detenido en la entidad.

Los registros públicos indican que la última vez que se vio a Pedro Carrizales fue el 31 de enero de 2022 cuando buscaba trazar una ruta migratoria segura.

El 2 de febrero, al salir de un hotel en Saltillo con rumbo a Monterrey en su camioneta, “El Mijis” envió notas de voz por WhatsApp a su pareja donde mencionaba: “Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes”. Tras ese mensaje, su familia perdió todo contacto con él.

El 2 de marzo de 2022, su familia lo identificó en el Servicio Médico Forense de Tamaulipas. Se indicó que falleció en un accidente carretero.

A cuatro años de su muerte, la última pareja sentimental de “El Mijis” indica que fue una figura política incómoda. Por ello, piden que la investigación federal explore si el trabajo social de Carrizales fue el motivo de su muerte.