Fiscalía de Coahuila descarta por ahora homicidio en muerte de Cris Hernán

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que, con base en los resultados preliminares de la necropsia —aún no concluida—, no existen elementos suficientes para determinar que la muerte de Cris Hernán, joven de 24 años, haya sido producto de un homicidio.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, precisó que el caso continúa abierto y que se siguen todos los protocolos legales y periciales para esclarecer las causas reales del fallecimiento, ocurrido luego de que el joven fuera trasladado al Hospital General de Torreón desde las celdas de los Tribunales de Justicia Municipal.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención, Coahuila! Frentes fríos 30 y 31 ocasionarán la tercera tormenta invernal en la región

“El caso no está cerrado. Hay una persona sin vida y todavía no hay conclusiones. Lo que sí podemos decir es que la Policía Municipal no tiene nada que ver”, señaló el funcionario, quien pidió paciencia y prudencia mientras se desarrollan las investigaciones.

De acuerdo con la información disponible, Cris Hernán presentaba un golpe en la cabeza; sin embargo, este no necesariamente habría sido provocado por otra persona. Las autoridades analizan si la lesión pudo derivar de una caída accidental u otra circunstancia, por lo que ninguna hipótesis ha sido descartada hasta contar con los dictámenes definitivos.

Fernández Montañez indicó que actualmente rinden declaración trabajadores administrativos de los Tribunales de Justicia Municipal y que en el transcurso de la tarde podrían registrarse avances relevantes, una vez integradas las testimoniales, los resultados de la autopsia y otros elementos periciales.