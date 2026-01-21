Fiscalía de Coahuila descarta por ahora homicidio en muerte de Cris Hernán

Torreón
/ 21 enero 2026
    Fiscalía de Coahuila descarta por ahora homicidio en muerte de Cris Hernán
    El fiscal Federico Fernández pidió paciencia mientras se integran dictámenes, testimonios y grabaciones del caso. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Resultados preliminares de la necropsia no permiten afirmar que el fallecimiento del joven haya sido provocado por terceros

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que, con base en los resultados preliminares de la necropsia —aún no concluida—, no existen elementos suficientes para determinar que la muerte de Cris Hernán, joven de 24 años, haya sido producto de un homicidio.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, precisó que el caso continúa abierto y que se siguen todos los protocolos legales y periciales para esclarecer las causas reales del fallecimiento, ocurrido luego de que el joven fuera trasladado al Hospital General de Torreón desde las celdas de los Tribunales de Justicia Municipal.

“El caso no está cerrado. Hay una persona sin vida y todavía no hay conclusiones. Lo que sí podemos decir es que la Policía Municipal no tiene nada que ver”, señaló el funcionario, quien pidió paciencia y prudencia mientras se desarrollan las investigaciones.

De acuerdo con la información disponible, Cris Hernán presentaba un golpe en la cabeza; sin embargo, este no necesariamente habría sido provocado por otra persona. Las autoridades analizan si la lesión pudo derivar de una caída accidental u otra circunstancia, por lo que ninguna hipótesis ha sido descartada hasta contar con los dictámenes definitivos.

Fernández Montañez indicó que actualmente rinden declaración trabajadores administrativos de los Tribunales de Justicia Municipal y que en el transcurso de la tarde podrían registrarse avances relevantes, una vez integradas las testimoniales, los resultados de la autopsia y otros elementos periciales.

$!Federico Fernández aseguró que no existe responsabilidad de corporaciones policiacas en el caso.
Federico Fernández aseguró que no existe responsabilidad de corporaciones policiacas en el caso. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Fiscalía cuenta ya con dictámenes médicos, grabaciones de cámaras de seguridad y diversos informes adicionales. Asimismo, se revisan los registros de turnos y movimientos al interior de los Tribunales con el objetivo de descartar omisiones o irregularidades en el manejo del caso.

El fiscal general confirmó que este martes se comunicó con la familia de Cris Hernán para informarles sobre el estado de la investigación y reiterar que el proceso se lleva con transparencia. Subrayó que los resultados preliminares de la necropsia se obtuvieron apenas el día anterior.

Actualmente se integra una carpeta de investigación “para lo que resulte”, dentro de la cual ya han rendido declaración tres personas que se encontraban a cargo en el Tribunal Administrativo al momento de los hechos.

Por su parte, el delegado de la Fiscalía General del Estado en La Laguna informó que se tiene plenamente documentada la línea del tiempo del caso, con base en grabaciones y testimonios que han sido expuestos a los familiares, como parte del proceso de esclarecimiento y deslinde de responsabilidades.

El alcalde Román Cepeda aseguró que la administración municipal aportará toda la información necesaria para el esclarecimiento del caso y actuará conforme a derecho.

Torreón: Román Cepeda ofrece transparencia y colaboración total en investigación por muerte del joven Cris Pérez
