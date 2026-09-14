Familia pide apoyo del Ejército para hallar a Gerardo Ramírez en zonas rurales de Matamoros y Viesca

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    Familia pide apoyo del Ejército para hallar a Gerardo Ramírez en zonas rurales de Matamoros y Viesca
    Gerardo Ramírez López desapareció, lo mismo que su camioneta; familiares piden intervención del Ejército Mexicano para su localización. SANDRA GÓMEZ

Tras tres días sin rastro del comerciante desaparecido en el ejido Gabino Vázquez, familiares y autoridades amplían el rastreo a brechas

VIESCA, COAH.- Al cumplirse el tercer día sin pistas sobre Gerardo Ramírez López, desaparecido la noche del viernes en el ejido Gabino Vázquez, este lunes escalaron las labores de búsqueda en zonas rurales de Matamoros y Viesca, acompañadas del reclamo familiar para sumar al Ejército Mexicano.

El despliegue abarca caminos vecinales y brechas de la Región Lagunera, con brigadas mixtas integradas por policías municipales, agentes de la Agencia de Investigación Criminal, estatales, allegados y voluntarios.

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Según relataron sus hijas, dejaron a su padre en su vivienda —que funciona como miscelánea— el viernes por la noche para asistir a la Feria de Matamoros. Al volver, ya no estaba él ni su camioneta.

La familia denuncia un secuestro domiciliario, señalando que extrajeron documentos vehiculares, efectivo y mercancía del negocio.

Las acciones de campo, activadas el sábado con cortes carreteros, cobraron mayor fuerza este inicio de semana. Unidades de búsqueda se dividieron este lunes hacia el ejido San Antonio (Matamoros) y la comunidad de Emiliano Zapata (Viesca).

Ante la complejidad orográfica y la extensión de los terrenos agrestes, los familiares urgieron al Gobierno de Coahuila la incorporación formal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, apostando por su capacidad táctica en zonas de difícil acceso.

El caso caldeó los ánimos desde el fin de semana: el sábado por el mediodía, pobladores de Gabino Vázquez bloquearon la libre a Saltillo, trasladando la protesta por la tarde a La Cuchilla, de las 18:00 a las 20:00 horas.

Hoy la estrategia prioriza el terreno. El grito de la familia permanece firme: localización con todo el peso del Estado para Gerardo Ramírez López.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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