Familia pide apoyo del Ejército para hallar a Gerardo Ramírez en zonas rurales de Matamoros y Viesca

El despliegue abarca caminos vecinales y brechas de la Región Lagunera, con brigadas mixtas integradas por policías municipales, agentes de la Agencia de Investigación Criminal, estatales, allegados y voluntarios.

VIESCA, COAH.- Al cumplirse el tercer día sin pistas sobre Gerardo Ramírez López, desaparecido la noche del viernes en el ejido Gabino Vázquez, este lunes escalaron las labores de búsqueda en zonas rurales de Matamoros y Viesca , acompañadas del reclamo familiar para sumar al Ejército Mexicano.

Según relataron sus hijas, dejaron a su padre en su vivienda —que funciona como miscelánea— el viernes por la noche para asistir a la Feria de Matamoros. Al volver, ya no estaba él ni su camioneta.

La familia denuncia un secuestro domiciliario, señalando que extrajeron documentos vehiculares, efectivo y mercancía del negocio.

Las acciones de campo, activadas el sábado con cortes carreteros, cobraron mayor fuerza este inicio de semana. Unidades de búsqueda se dividieron este lunes hacia el ejido San Antonio (Matamoros) y la comunidad de Emiliano Zapata (Viesca).

Ante la complejidad orográfica y la extensión de los terrenos agrestes, los familiares urgieron al Gobierno de Coahuila la incorporación formal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, apostando por su capacidad táctica en zonas de difícil acceso.

El caso caldeó los ánimos desde el fin de semana: el sábado por el mediodía, pobladores de Gabino Vázquez bloquearon la libre a Saltillo, trasladando la protesta por la tarde a La Cuchilla, de las 18:00 a las 20:00 horas.

Hoy la estrategia prioriza el terreno. El grito de la familia permanece firme: localización con todo el peso del Estado para Gerardo Ramírez López.