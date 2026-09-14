Videovigilancia del C2 permite detener a 12 personas en Saltillo

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    Videovigilancia del C2 permite detener a 12 personas en Saltillo
    El sistema de videovigilancia del C2 apoyó la detención de 12 personas en distintos hechos registrados en Saltillo. ESPECIAL

La Policía Municipal actuó de manera inmediata tras recibir alertas y reportes detectados por los monitoristas

El sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) y la reacción de elementos de la Policía Municipal permitieron la detención de 12 personas presuntamente relacionadas con hechos delictivos y faltas administrativas en distintos puntos de Saltillo.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el alcalde Javier Díaz González, enfocada en la prevención y atención para preservar el orden y la tranquilidad de las familias.

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En el primer caso, policías municipales atendieron un reporte sobre dos personas que presuntamente cortaban cableado de Telmex en el interior de una alcantarilla, en la Zona Centro.

Los agentes acudieron al sitio, corroboraron los hechos y sacaron de la alcantarilla a Jesús Salvador “N” y Roberto Margarito “N”, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

En otro hecho, monitoristas del C2 detectaron una pelea entre jóvenes al exterior de un bar ubicado en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y calle Veracruz. Tras el aviso, policías municipales acudieron al lugar y detuvieron a Juan Manuel “N”, Carlos Oziel “N” y Daniel Aaron “N”.

Asimismo, durante el monitoreo de las cámaras se detectó a dos hombres al exterior de una tienda de autoservicio, ubicada en Periférico Luis Echeverría y Carlos Salazar, mientras ingerían lo que aparentaban ser bebidas alcohólicas.

Los policías asignados al sector acudieron al sitio y detuvieron a Jorge Wilfredo “N” y Juan Francisco “N” por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Finalmente, monitoristas del C2 observaron una pelea en el cruce de las calles Otilio González y Berberisco, por lo que solicitaron la intervención de elementos de la Policía de Saltillo.

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Al llegar, los agentes detuvieron a cinco personas identificadas como Brayan Adrián “N”, Gabino, alias “El Chato”, Cristian Elías “N”, José Alberto “N” y Axel Fernando “N”.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que mantiene coordinación entre sus distintas áreas para fortalecer las labores de vigilancia y atención de reportes, con el objetivo de mantener una ciudad segura.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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