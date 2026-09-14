Videovigilancia del C2 permite detener a 12 personas en Saltillo

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el alcalde Javier Díaz González, enfocada en la prevención y atención para preservar el orden y la tranquilidad de las familias.

El sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) y la reacción de elementos de la Policía Municipal permitieron la detención de 12 personas presuntamente relacionadas con hechos delictivos y faltas administrativas en distintos puntos de Saltillo.

En el primer caso, policías municipales atendieron un reporte sobre dos personas que presuntamente cortaban cableado de Telmex en el interior de una alcantarilla, en la Zona Centro.

Los agentes acudieron al sitio, corroboraron los hechos y sacaron de la alcantarilla a Jesús Salvador “N” y Roberto Margarito “N”, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

En otro hecho, monitoristas del C2 detectaron una pelea entre jóvenes al exterior de un bar ubicado en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y calle Veracruz. Tras el aviso, policías municipales acudieron al lugar y detuvieron a Juan Manuel “N”, Carlos Oziel “N” y Daniel Aaron “N”.

Asimismo, durante el monitoreo de las cámaras se detectó a dos hombres al exterior de una tienda de autoservicio, ubicada en Periférico Luis Echeverría y Carlos Salazar, mientras ingerían lo que aparentaban ser bebidas alcohólicas.

Los policías asignados al sector acudieron al sitio y detuvieron a Jorge Wilfredo “N” y Juan Francisco “N” por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Finalmente, monitoristas del C2 observaron una pelea en el cruce de las calles Otilio González y Berberisco, por lo que solicitaron la intervención de elementos de la Policía de Saltillo.