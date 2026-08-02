Fe, fusiles y silencio: La resistencia oculta de los “cristeros urbanos” en Saltillo

Una de las aportaciones más reveladoras de Covarrubias es la distinción del combatiente del norte. Mientras en el occidente el movimiento era mayoritariamente campesino y beligerante, en el sureste de Coahuila surgió lo que define como una “facción urbana cristera”.

A diferencia de las llanuras del Bajío o los altos de Jalisco, donde la Guerra Cristera (1926-1929) se vivió como un incendio incontenible, en Saltillo el conflicto religioso permaneció como un murmullo incómodo y una historia que las familias prefirieron callar. A través de la investigación del historiador Aarón Covarrubias Ramírez y los testimonios del padre Rodolfo Escobedo, hoy es posible reconstruir la crónica de una ciudad donde los combatientes no eran jinetes experimentados, sino jóvenes idealistas de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) que enfrentaron el paredón con una entereza mística.

Según explica: ”eran un tipo de cristeros más urbanos, por así decirlo, no como unos cristeros del occidente, que eran los cristeros campesinos, que eran un poquito más dados a las armas. Los cristeros más urbanizados no tenían tanto el manejo de un rifle en esa época”. Esta falta de instrucción militar, sumada a que para 100 hombres apenas contaban con seis armas largas y un puñado de caballos, marcó el destino trágico de sus incursiones en la sierra.

El eco del paredón en El Cedrito

El punto más alto de este heroísmo trágico ocurrió en enero de 1927. El joven Antonio Acuña Rodríguez, un líder liguero de apenas 20 años, se internó en la sierra de Arteaga con la intención de formar una barrera defensiva en el norte. Tras ser derrotados en el combate del Huachichil, Acuña y su compañero Teodoro Segovia fueron capturados en el rancho El Cedrito.

El padre Rodolfo relata que a ambos se les ofreció salvar la vida si renegaban de su causa y se unían a las filas gobiernistas. La respuesta de Acuña, antes de ser fusilado, quedó grabada en la memoria local: ”Vosotros sois soldados de un mal gobierno y yo soy soldado de Cristo Rey”. A pesar de este martirio, el padre Rodolfo lamenta que en el norte no se promovieron sus causas de beatificación, a diferencia de lo ocurrido en Guadalajara, debido al ”miedo” institucional que persistió tras la guerra.

La Iglesia en las sombras: El Padre Suárez y el “carbonero”

Mientras los jóvenes morían en la sierra, en las calles de Saltillo la fe se refugiaba en la clandestinidad más absoluta. Los sacerdotes, bajo vigilancia de la “Policía Especial”, adoptaron identidades falsas para asistir a los enfermos. Un caso emblemático es el del padre Suárez, quien ”disfrazado de carbonero, salía a visitar enfermos y a celebrar la Eucaristía”.

Otros clérigos, como el padre Eutimio Cadena, eran protegidos por familias como las hermanas Figueroa, quienes lo transportaban secretamente en su carro para llevar la comunión. Melchor Lobo Arizpe relata incluso cómo, en plena persecución, el padre José Méndez S.J. se movía de barrio en barrio, oficiando misas en mesas que servían de altares improvisados en casas del barrio Águila de Oro, siempre listos para esconder los ornamentos ante la llegada de las autoridades.

El Obispo Echavarría: Temple recio y prudencia

La figura central del período fue monseñor Jesús María Echavarría y Aguirre. El padre Rodolfo lo describe como un hombre de un ”temple recio” que ”supo defender muy bien su fe, pero prudencia no es por cobardía, sino defender a su pueblo”. Su arresto en septiembre de 1926, tras circular un volante recomendando colegios católicos frente a las escuelas laicas, lo llevó preso a la Ciudad de México bajo cargos de sedición.

A pesar de su encarcelamiento y posterior destierro en 1927, Echavarría ordenó a sus fieles ”que no se movieran”, buscando evitar una masacre ante la evidente superioridad militar del Estado. Tras los arreglos de 1929, el obispo optó por un silencio voluntario, protegiendo a los sobrevivientes del movimiento armado de las represalias presidenciales, pues sabía que, a pesar de la amnistía oficial, a muchos cristeros destacados ”los mataban. Orden del presidente de la República, no por otra cosa”.

La vida cotidiana bajo el boicot y las “escuelas hogar”

En la ciudad, el conflicto transformó el paisaje urbano. Las familias colocaban letreros de ”Viva Cristo Rey” en sus ventanas, desafiando las órdenes policiales de retirarlos. La educación se volvió otro campo de batalla: tras la clausura de colegios como La Corregidora o el América, surgieron las ”escuelas hogar”. Covarrubias documentó cómo la enseñanza continuó en ”pequeños grupos de niños que se refugian en casas particulares y donde reciben enseñanza de sacerdotes o personas católicas”.

Incluso los templos sufrieron heridas invisibles. Aunque en Saltillo no quedan marcas físicas como los impactos de bala que aún se ven en el panteón de Parras, el padre Rodolfo denuncia que hubo saqueos durante el resguardo de las juntas vecinales, como el robo de las joyas de la Virgen de los Dolores en la Catedral, las cuales nunca fueron devueltas.