Clínica Saltillo (ahora Waldos): el antiguo hospital que guarda memorias... y misterios

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 15 febrero 2026
    Clínica Saltillo (ahora Waldos): el antiguo hospital que guarda memorias... y misterios
    Durante décadas fue la “Clínica Saltillo”, hospital y maternidad donde nacieron generaciones enteras y que hoy carga con historias médicas y relatos que rozan lo paranormal. FOTO: REDES SOCIALES

Una publicación en redes sociales reavivó la memoria colectiva sobre el inmueble que hoy ocupa Waldos en el Centro de Saltillo

Una imagen aparentemente cotidiana volvió a detonar la nostalgia en Saltillo. Se trata del edificio ubicado en la esquina de Aldama y Xicoténcatl, en la Zona Centro, actualmente ocupado por una sucursal de Waldos, pero que durante buena parte del siglo XX funcionó como uno de los hospitales más reconocidos de la ciudad.

La pregunta publicada en redes sociales fue directa: “Me cuentan que este edificio décadas atrás funcionó como hospital? ¿Lo recuerdan?”. La respuesta no tardó en llegar. Cientos de comentarios confirmaron lo que muchos sabían: ese inmueble fue la histórica “Clínica Saltillo”, un referente para varias generaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza seguridad en bancos y cajeros con policías y binomios caninos K9

EL ESPLENDOR DE LA CLÍNICA SALTILLO

En las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, la Clínica Saltillo fue uno de los centros médicos más modernos y prestigiosos de la capital coahuilense. Operaba como hospital general y maternidad, y entre sus muros nacieron miles de saltillenses.

$!Durante las décadas de los 50, 60 y 70, la Clínica Saltillo fue referencia médica en el Centro de la ciudad.
Durante las décadas de los 50, 60 y 70, la Clínica Saltillo fue referencia médica en el Centro de la ciudad. REDES SOCIALES

Su ubicación estratégica, en pleno Centro de la ciudad, la convirtió en punto de referencia obligado ante cualquier emergencia. Para muchos, mencionar la esquina de Aldama y Xicoténcatl era sinónimo de atención médica inmediata.

Más allá de su historia clínica, el edificio destaca por su estilo Art Déco tardío, característico de construcciones institucionales de mediados del siglo XX en México.

Su fachada presenta líneas verticales marcadas y una estructura sólida que, pese al paso del tiempo y los cambios de uso, conserva un aire imponente. Aun con adecuaciones comerciales, la esencia arquitectónica permanece reconocible para quienes conocieron su pasado.

ENTRE LA MEMORIA Y EL MISTERIO

La publicación generó una oleada de recuerdos personales. Muchos usuarios aseguraron haber nacido en la Clínica Saltillo o haber sido atendidos por médicos que dejaron huella en la comunidad.

Iza Lop relató que nació ahí en 1975 y compartió una experiencia que su madre vivió años después, cuando fue operada en el mismo hospital. Según su testimonio, durante una noche en la que se encontraba sola y asustada, un doctor “muy viejecito” entró a su habitación para tranquilizarla y le prometió permanecer a su lado hasta que conciliara el sueño. A la mañana siguiente, al preguntar por el médico de turno nocturno, una enfermera le aseguró que no había ningún doctor asignado en ese horario. La familia decidió solicitar el alta voluntaria. “El punto es si era un fantasma o un ser de luz que fue a tranquilizarla”, escribió.

Miros ZC también recordó que en ese lugar le salvaron la vida cuando era bebé. Narró que, tras ser dada prácticamente por desahuciada en el Hospital del Niño, sus padres la trasladaron bajo su responsabilidad a la Clínica Saltillo, donde el doctor Villarello la atendió durante meses. “42 años después aquí estoy”, compartió.

Por su parte, Lolis Mejorado comentó que trabajó en el área de pacientes encamados, donde preparaba y entregaba alimentos, especialmente los fines de semana. Sara Pérez evocó a varios médicos reconocidos que laboraron en el lugar, entre ellos el doctor Villarello, el doctor Carlos Ramos, internista, y el doctor Fernando Gaytán, pediatra.

Como ocurre con muchos hospitales antiguos que quedan en desuso, la Clínica Saltillo se convirtió también en escenario de leyendas urbanas. Vecinos y antiguos pacientes aseguran que el edificio guarda no solo recuerdos médicos, sino historias de apariciones y presencias inexplicables.

Para algunos, se trata simplemente de la carga emocional de un lugar que fue testigo de los primeros llantos de miles de bebés. Para otros, los ecos del pasado todavía recorren sus pasillos.

Hoy, el inmueble cumple una función comercial y forma parte del paisaje cotidiano del Centro de Saltillo. Sin embargo, detrás de su fachada persiste una memoria colectiva que lo mantiene vivo como uno de los espacios más emblemáticos —y misteriosos— de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Historia
Leyendas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En 2025, México alcanzó 204 inversiones provenientes de 20 países, por un valor de 9 mil 263.89 millones de dólares.

Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila
Coahuila está entre los estados que en 2026 no han registrado ningún contagio de sarampión.

Coahuila refuerza cerco contra el sarampión: suman 23 casos sospechosos
El edificio, construido en 1898, fue oficialmente nombrado recinto “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo
Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional.

El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR
¡Por fin...! Cita en el IMSS

¡Por fin...! Cita en el IMSS
Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!

Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora