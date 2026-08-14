Fernando Rodríguez podrá ejercer como diputado, pero no integrará la Permanente

Tras la resolución del Tribunal Electoral de Coahuila que ordenó garantizar el ejercicio efectivo de la diputación de Fernando Rodríguez González, el Congreso del Estado deberá llamarlo nuevamente para que participe en las actividades legislativas que correspondan. Sin embargo, su reincorporación no implicaría que pueda integrarse a la Diputación Permanente, debido a que la conformación de este órgano ya fue aprobada por el Pleno del Congreso al concluir el periodo ordinario a finales de junio, por lo que no podría modificarse únicamente a partir de la resolución del Tribunal Electoral.

A esto se suma que la separación de Antonio Flores se mantiene únicamente durante el periodo de la Diputación Permanente, por lo que, en principio, tendría que reincorporarse a su cargo el próximo 1 de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario, salvo que una autoridad determine lo contrario. Es decir, Rodríguez González sí podría participar en actividades como las reuniones de la Junta de Gobierno y el trabajo en comisiones, pero no en las sesiones de la Permanente durante este periodo.

La situación deja abierta la forma en que deberá cumplirse la resolución electoral, particularmente respecto a las actividades legislativas en las que podrá participar el diputado. La resolución del Tribunal Electoral ya fue notificada al Poder Legislativo, por lo que ahora corresponde dar cumplimiento a lo ordenado y llamar a Rodríguez González para que ejerza las funciones que legalmente le correspondan. La determinación sobre quién ocupará la curul en el próximo periodo ordinario deberá ser establecida por la autoridad competente y el Congreso tendrá que acatar lo que se resuelva.

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