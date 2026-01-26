FGE confirma detención de joven de 22 años por homicidio tras riña en Parras

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la detención del presunto responsable de privar de la vida a un joven de 22 años, durante una riña ocurrida la madrugada de ayer domingo en Parras.

El detenido está siendo trasladado desde el municipio de Parras hacia el área de indiciados del penal de Saltillo, donde quedará a disposición de las autoridades correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Alcohol, fuego y violencia: fin de semana crítico sacude a Saltillo y la región

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conflicto que derivó en la muerte del joven no estuvo relacionado con la logística del evento de la “Bendición de Cascos”.

Las autoridades presumen que el enfrentamiento fue resultado de una riña motivada por “viejas rencillas” personales entre los involucrados, ajenas a la concentración de motociclistas.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 4:00 horas, tras un concierto, donde el uso de armas blancas dejó al joven herido de gravedad antes de fallecer en un centro de salud.

Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia inicial para conocer el estado legal del imputado y definir su vinculación a proceso por el delito de homicidio.