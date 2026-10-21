FGE confirma feminicidio y suicidio de pareja que fue hallada por su hijo menor en Monclova

Lo más lamentable: su hijo, de apenas 13 años, encontró a ambos sin vida al regresar de la escuela.

MONCLOVA, COAH.- Una discusión entre una pareja de Monclova habría terminado en tragedia en la colonia Córdoba, donde un hombre presuntamente asfixió a su esposa mediante estrangulamiento y posteriormente se quitó la vida.

En entrevista, Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro-Desierto, confirmó que la necropsia de ley determinó que Amalia “N”, de 44 años, falleció por estrangulamiento, mientras que Eduardo “N”, de 45, murió por suicidio.

El funcionario explicó que, de acuerdo con los primeros datos recabados, la pareja habría sostenido una discusión durante la mañana, antes de que el adolescente se fuera a la escuela.

Al regresar, el menor descubrió lo ocurrido dentro de su domicilio.

Señaló que vecinos y algunos familiares manifestaron que las discusiones entre ambos eran frecuentes; sin embargo, precisó que no existían denuncias previas ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer que permitieran advertir que la víctima hubiera solicitado apoyo de alguna autoridad.

Lazo Chapa indicó que la carpeta de investigación continuaba abierta mientras se concluían las diligencias y se recababan todos los datos de prueba para esclarecer los hechos.

No obstante, adelantó que el caso apuntaba a un probable feminicidio seguido de suicidio.

Explicó que, debido al fallecimiento del presunto agresor, el procedimiento penal en su contra no podría continuar, aunque la investigación debía concluir para establecer formalmente las circunstancias de lo sucedido.

Respecto al adolescente, informó que se daría vista a las instancias correspondientes para garantizar que recibiera atención psicológica, contención emocional y el acompañamiento necesario tras la pérdida de sus padres.

También se buscaría que quedara bajo el cuidado de algún familiar.

El delegado lamentó que este tipo de hechos ocurrieran dentro de los hogares, donde en ocasiones las autoridades no tenían conocimiento de los conflictos porque no existían reportes o denuncias previas, lo que dificultaba intervenir oportunamente para prevenir una tragedia.