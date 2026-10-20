Monclova: asesina a su esposa y se quita la vida; su hijo de 13 años encuentra los cuerpos en su vivienda

MONCLOVA, COAH.— Un hombre y una mujer, presuntamente casados, fueron localizados sin vida dentro de una vivienda de la calle San Antonio, en la colonia Córdoba, al oriente de Monclova. El hallazgo movilizó al mediodía de este martes a servicios de emergencia y corporaciones de seguridad. Lo que parecía una tarde tranquila en Monclova cambió radicalmente tras darse a conocer la tragedia, donde un hombre presuntamente asesinó a su esposa y después se quitó la vida. De acuerdo con el reporte preliminar, el hijo de la pareja acudió al domicilio tras salir de la secundaria y encontró los cuerpos sin vida, por lo que solicitó ayuda. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y, tras revisar a ambas personas, confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como Amalia “N”, de 44 años, y Eduardo “N”, de 45. El hijo que realizó el hallazgo tiene apenas 13 años y regresaba de la secundaria cuando encontró la escena en el cruce de las calles San Antonio y San José. Al conocer la noticia, familiares comenzaron a llegar al domicilio, donde rompieron en llanto ante la pérdida de la pareja.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y del Grupo de Reacción Centro se desplegaron en las inmediaciones. Las corporaciones acordonaron el área para facilitar las diligencias y preservar el espacio donde fueron localizadas las dos personas. Roberto Torres Ríos, comandante de la Agencia de Investigación Criminal, acudió al inmueble y encabezó los trabajos de investigación. En el sitio también se presentó personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para recabar indicios.

Durante las investigaciones, circularon versiones preliminares sobre los acontecimientos previos al hallazgo. En el lugar trascendió que Eduardo “N” habría acabado con la vida de su esposa y posteriormente se habría quitado la suya. Asimismo, los vecinos informaron a las autoridades que constantemente se escuchaban pleitos y discusiones entre la pareja. También permanece sin determinar el tiempo transcurrido entre los fallecimientos y el descubrimiento de los cuerpos, ya que al parecer su muerte pudo haberse producido hace varios días. Será la Fiscalía General del Estado la que corrobore o descarte la versión preliminar y esclarezca los motivos de esta tragedia.

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Lidiet Mexicano Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila. Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.