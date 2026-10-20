Monclova: asesina a su esposa y se quita la vida; su hijo de 13 años encuentra los cuerpos en su vivienda

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    Monclova: asesina a su esposa y se quita la vida; su hijo de 13 años encuentra los cuerpos en su vivienda
    Corporaciones de seguridad acudieron a la calle San Antonio tras el reporte de dos personas sin vida. El domicilio de la colonia Córdoba quedó acordonado para facilitar los trabajos de investigación. CORTESÍA

El adolescente encontró sin vida a sus padres, de 44 y 45 años; la Fiscalía investiga las circunstancias de las muertes

MONCLOVA, COAH.— Un hombre y una mujer, presuntamente casados, fueron localizados sin vida dentro de una vivienda de la calle San Antonio, en la colonia Córdoba, al oriente de Monclova. El hallazgo movilizó al mediodía de este martes a servicios de emergencia y corporaciones de seguridad.

Lo que parecía una tarde tranquila en Monclova cambió radicalmente tras darse a conocer la tragedia, donde un hombre presuntamente asesinó a su esposa y después se quitó la vida.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hijo de la pareja acudió al domicilio tras salir de la secundaria y encontró los cuerpos sin vida, por lo que solicitó ayuda. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y, tras revisar a ambas personas, confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

$!El hijo que realizó el hallazgo tiene apenas 13 años y regresaba de la secundaria cuando encontró la escena en el cruce de las calles San Antonio y San José.
El hijo que realizó el hallazgo tiene apenas 13 años y regresaba de la secundaria cuando encontró la escena en el cruce de las calles San Antonio y San José. LIDIET MEXICANO
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Las víctimas fueron identificadas como Amalia “N”, de 44 años, y Eduardo “N”, de 45. El hijo que realizó el hallazgo tiene apenas 13 años y regresaba de la secundaria cuando encontró la escena en el cruce de las calles San Antonio y San José. Al conocer la noticia, familiares comenzaron a llegar al domicilio, donde rompieron en llanto ante la pérdida de la pareja.

$!Elementos de la Policía Municipal y corporaciones estatales resguardaron el domicilio en la colonia Córdoba.
Elementos de la Policía Municipal y corporaciones estatales resguardaron el domicilio en la colonia Córdoba. LIDIET MEXICANO

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y del Grupo de Reacción Centro se desplegaron en las inmediaciones. Las corporaciones acordonaron el área para facilitar las diligencias y preservar el espacio donde fueron localizadas las dos personas.

Roberto Torres Ríos, comandante de la Agencia de Investigación Criminal, acudió al inmueble y encabezó los trabajos de investigación. En el sitio también se presentó personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para recabar indicios.

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Durante las investigaciones, circularon versiones preliminares sobre los acontecimientos previos al hallazgo. En el lugar trascendió que Eduardo “N” habría acabado con la vida de su esposa y posteriormente se habría quitado la suya. Asimismo, los vecinos informaron a las autoridades que constantemente se escuchaban pleitos y discusiones entre la pareja.

También permanece sin determinar el tiempo transcurrido entre los fallecimientos y el descubrimiento de los cuerpos, ya que al parecer su muerte pudo haberse producido hace varios días. Será la Fiscalía General del Estado la que corrobore o descarte la versión preliminar y esclarezca los motivos de esta tragedia.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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