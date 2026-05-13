FGE: Fiscalía: Coahuila tiene una de las redes de seguridad por WhatsApp más grandes de Latinoamérica

El funcionario explicó que esta estrategia permite a la población tener contacto inmediato con corporaciones de seguridad y procuración de justicia mediante aplicaciones de mensajería.

Coahuila cuenta con una de las redes ciudadanas de seguridad vía WhatsApp más grandes de Latinoamérica, aseguró el fiscal general Federico Fernández Montañez al destacar el modelo de comunicación directa entre ciudadanos y autoridades.

“No es algo normal, ordinario o típico el que cualquier persona pueda tener, a través de un mecanismo como es el WhatsApp, acceso a todas las autoridades”, comentó.

Recordó que el modelo comenzó en Saltillo y actualmente opera en distintas regiones del estado con miles de usuarios integrados a grupos de prevención y vigilancia ciudadana.

Durante la entrevista, el fiscal expuso ejemplos de funcionamiento de los grupos de “Turismo Seguro” implementados en carreteras estatales. “Iniciamos un chat exacto de Coahuila para las carreteras. Son grupos ciudadanos que nos permiten que entre todas y todos cuidemos”, señaló.

También informó que la nueva policía carretera ya concluyó su etapa de capacitación técnica y se encuentra a la espera del arribo de las unidades vehiculares para iniciar operaciones. “Ya está capacitada prácticamente. ¿Sabes qué falta? Nada más los vehículos, que lleguen los vehículos que están de primera”, afirmó.

Además, indicó que recientemente participaron en un encuentro con más de 7 mil estudiantes universitarios para integrarlos a redes de prevención mediante códigos QR, con el objetivo de fortalecer la comunicación con jóvenes dentro y fuera de los planteles educativos.