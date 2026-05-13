Coahuila tendrá elección en paz, asegura Fiscalía

Las declaraciones se dan luego de los altercados registrados en San Pedro de las Colonias entre brigadistas ligados a actores políticos locales, hechos que derivaron en denuncias cruzadas y en la activación de protocolos de seguridad por parte del Instituto Electoral de Coahuila.

El fiscal general de Coahuila , Federico Fernández Montañez, aseguró que existen condiciones de seguridad para desarrollar el actual proceso electoral en el estado y afirmó que cualquier candidato puede solicitar protección durante las campañas.

“Se recibe denuncia de ambas partes y se planteó con el gobernador que las condiciones de Coahuila para el proceso electoral son en paz”, afirmó el fiscal.

Respecto a las investigaciones en La Laguna, el funcionario indicó que se indagan agresiones mutuas entre grupos de apoyo de candidatos locales. “Vemos nosotros un tema de efervescencia entre las brigadas. Alegan una agresión al interior de su vehículo al momento de rechazar cierta propaganda”, comentó.

Además, reiteró que, como parte de los acuerdos de la mesa estatal de seguridad, existe el derecho a solicitar medidas de protección. “Todas y todos los candidatos como acuerdo de la mesa estatal tienen derecho a que con el simple hecho de solicitar protección pueden tenerla”, afirmó.

Asimismo, advirtió que las autoridades mantendrán vigilancia para evitar la intervención de personas ajenas al estado durante el desarrollo de las campañas.“Vamos a estar muy atentos porque este es un proceso electoral para los coahuilenses; viene gente de otras partes del país a contaminar un proceso”, concluyó.