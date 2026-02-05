FGR en Coahuila recibió 87 denuncias durante enero; judicializa 27 carpetas y logra cinco sentencias

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Coahuila, informó que durante el mes de enero de 2026 recibió 87 denuncias mediante la Ventanilla Única de Atención, lo que derivó en el inicio de 88 carpetas de investigación por delitos previstos en el Código Penal Federal.

Como resultado del trabajo ministerial, la FGR logró la judicialización de 27 carpetas de investigación y la vinculación a proceso de 13 personas, gracias a los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial. Asimismo, se obtuvieron cinco sentencias condenatorias mediante el procedimiento abreviado.

En materia de justicia alternativa, durante el mismo periodo se celebraron dos acuerdos reparatorios y se iniciaron nueve Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Estas acciones permitieron la recuperación de un monto total de 428 mil 215 pesos con 58 centavos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas.

Por otra parte, derivado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) en coordinación con la FECOR, se cumplimentaron 164 mandamientos ministeriales, entre investigaciones y traslados. Además, se dio cumplimiento a cuatro órdenes de aprehensión, se ejecutaron cuatro cateos y se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal diversos objetos asegurados relacionados con hidrocarburos, armas de fuego, cartuchos, vehículos, narcóticos e inmuebles, entre otros.

La FGR también destacó que, como resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, se llevaron a cabo 12 aseguramientos relevantes, entre los que sobresalen 25 kilos con 421 gramos y 400 miligramos de marihuana, dos kilos de metanfetamina y 20 vehículos relacionados con diversos delitos.

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad en la investigación y persecución de los delitos del orden federal.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a presentar sus denuncias de manera presencial o anónima, las 24 horas de los 365 días del año, en las instalaciones ubicadas en Torreón, en Avenida Universidad número 890, colonia Rincón la Merced, C.P. 27293; al correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx o al teléfono 871 749 0534.

De igual forma, se encuentran disponibles las subsedes de Saltillo (844 416 2063), Monclova (866 639 0241), Piedras Negras (878 724 4343) y Ciudad Acuña (877 772 3745), para recibir denuncias de manera permanente.