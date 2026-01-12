FGR obtiene sentencia condenatoria por delito contra la salud en Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria superior a siete años de prisión en contra de una persona identificada como José “N”, por su responsabilidad en el delito de contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en abril de 2025, cuando autoridades federales atendieron una denuncia anónima que alertaba sobre el traslado de sustancias ilícitas. A la altura de San José de Aura, en el municipio de Progreso, Coahuila, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detuvieron al ahora sentenciado.

Durante la revisión del vehículo en el que viajaba José “N”, las autoridades aseguraron un total de 41 kilos 176 gramos con 500 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, sustancia prohibida por la ley.

Tras el aseguramiento, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, integró la carpeta de investigación correspondiente y presentó al imputado ante un juez federal. Como resultado de un procedimiento abreviado, la autoridad judicial dictó una sentencia condenatoria de siete años, nueve meses y diez días de prisión en contra de José “N”.

La FGR reiteró su compromiso de combatir los delitos contra la salud y el tráfico de drogas, mediante acciones coordinadas con las distintas instancias de seguridad del país.