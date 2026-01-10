Activan Alerta Amber en Frontera por sustracción de dos menores

FRONTERA, COAH.- La Fiscalía de la Mujer y la Niñez, Región Centro, desplegó el protocolo de búsqueda Alerta Amber en Coahuila para localizar a dos hermanos menores de edad que fueron sustraídos en el municipio de Frontera, presuntamente por su propia madre, por lo que se ha solicitado la colaboración inmediata de la ciudadanía.

La activación de la alerta se dio luego de que se confirmara la desaparición de Jonathan Benjamín Díaz Méndez, de seis años, y Alexa Sara Díaz Méndez, de cinco, quienes fueron retirados sin consentimiento el pasado 26 de diciembre de 2025. Desde entonces, no se tiene información certera sobre su paradero.

De acuerdo con las autoridades, la emisión de las fichas de búsqueda responde a la urgencia de ubicar a los menores lo antes posible y salvaguardar su integridad física y emocional, al tratarse de un caso de sustracción que mantiene en alerta a sus familiares.

Alexa Sara, de cinco años, es una niña de cabello lacio castaño, complexión infantil, con una estatura aproximada de 50 centímetros y un peso estimado de 25 kilogramos. El día de su desaparición vestía pants negro con figuras de colores, sudadera negra con estampados similares y tenis color azul cielo. No cuenta con señas particulares visibles.

Su hermano, Jonathan Benjamín, tiene seis años de edad, cabello ondulado color castaño, mide aproximadamente un metro y pesa alrededor de 20 kilogramos. Al momento de los hechos portaba una pijama azul, camisa de manga larga del mismo tono y tenis rojos. Tampoco presenta marcas o señas distintivas.

La Fiscalía precisó que el reporte formal del caso se realizó el 27 de diciembre, un día después de la sustracción, lo que permitió activar de inmediato los mecanismos de búsqueda y difusión a nivel estatal, así como la coordinación con distintas corporaciones.

Las autoridades recalcaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar determinante para dar con el paradero de los niños, por lo que se mantiene abierto el llamado a la población para mantenerse atenta y compartir únicamente información oficial.

Quienes cuenten con datos que ayuden a la localización de Jonathan Benjamín y Alexa Sara pueden comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.