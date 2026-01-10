Activan Alerta Amber en Frontera por sustracción de dos menores

Coahuila
/ 10 enero 2026
    Activan Alerta Amber en Frontera por sustracción de dos menores
    La Alerta se mantiene activa en todo Coahuila para localizar a Jonathan Benjamín y Alexa Sara Díaz Méndez, desaparecidos. FOTO: FGE

Autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier información al 911 y a compartir únicamente las fichas oficiales, con el objetivo de proteger la integridad de los menores

FRONTERA, COAH.- La Fiscalía de la Mujer y la Niñez, Región Centro, desplegó el protocolo de búsqueda Alerta Amber en Coahuila para localizar a dos hermanos menores de edad que fueron sustraídos en el municipio de Frontera, presuntamente por su propia madre, por lo que se ha solicitado la colaboración inmediata de la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Despide IMSS Monclova a oftalmólogo acusado de dejar ciegos a pacientes

La activación de la alerta se dio luego de que se confirmara la desaparición de Jonathan Benjamín Díaz Méndez, de seis años, y Alexa Sara Díaz Méndez, de cinco, quienes fueron retirados sin consentimiento el pasado 26 de diciembre de 2025. Desde entonces, no se tiene información certera sobre su paradero.

De acuerdo con las autoridades, la emisión de las fichas de búsqueda responde a la urgencia de ubicar a los menores lo antes posible y salvaguardar su integridad física y emocional, al tratarse de un caso de sustracción que mantiene en alerta a sus familiares.

Alexa Sara, de cinco años, es una niña de cabello lacio castaño, complexión infantil, con una estatura aproximada de 50 centímetros y un peso estimado de 25 kilogramos. El día de su desaparición vestía pants negro con figuras de colores, sudadera negra con estampados similares y tenis color azul cielo. No cuenta con señas particulares visibles.

Su hermano, Jonathan Benjamín, tiene seis años de edad, cabello ondulado color castaño, mide aproximadamente un metro y pesa alrededor de 20 kilogramos. Al momento de los hechos portaba una pijama azul, camisa de manga larga del mismo tono y tenis rojos. Tampoco presenta marcas o señas distintivas.

La Fiscalía precisó que el reporte formal del caso se realizó el 27 de diciembre, un día después de la sustracción, lo que permitió activar de inmediato los mecanismos de búsqueda y difusión a nivel estatal, así como la coordinación con distintas corporaciones.

Las autoridades recalcaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar determinante para dar con el paradero de los niños, por lo que se mantiene abierto el llamado a la población para mantenerse atenta y compartir únicamente información oficial.

Quienes cuenten con datos que ayuden a la localización de Jonathan Benjamín y Alexa Sara pueden comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.

Temas


Alerta Amber
Menores De Edad

Localizaciones


Coahuila
Monclova
Frontera

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Grupo VANGUARDIA ha sido objeto de una persecución judicial tanto en Coahuila como en Nuevo León.

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo
true

Coahuila: Los partidos políticos deben escoger candidatos distinguidos al Congreso local
true

El hermoso evangelio de los bravucones
Coparmex señaló que el ajuste no es una dilación, sino una medida preventiva para evitar conflictos legales de la empresa.

Coparmex Monclova respalda ampliación de plazo en subasta de AHMSA
true

El petróleo para Cuba, un costo diplomático para Sheinbaum