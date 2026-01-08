Filman cortometraje de terror en el antiguo Cereso de Gómez Palacio

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Filman cortometraje de terror en el antiguo Cereso de Gómez Palacio
    El antiguo Cereso de Gómez Palacio sirvió como escenario principal para la filmación del cortometraje de terror La posesión de Belfegor, dirigido por Adrián Zárraga. FOTO: REDES SOCIALES

El antiguo Cereso de Gómez Palacio fue utilizado como locación para el cortometraje de terror La posesión de Belfegor, una producción lagunera que apuesta por el terror místico

Con el apoyo de autoridades municipales y estatales, el antiguo Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio fue escenario de la filmación del cortometraje de terror “La posesión de Belfegor”, una producción que apuesta por el terror místico y que retoma uno de los espacios más emblemáticos de la historia reciente de la Comarca Lagunera. La información fue dada a conocer en entrevista con Milenio.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Llegarán a Coahuila? Casetas telefónicas de la CFE regresan como apuesta de conectividad

De acuerdo con lo publicado por Milenio, el proyecto es dirigido por Adrián Zárraga y protagonizado por el actor lagunero Rodrigo Roca Oviedo. La historia gira en torno a un grupo de sacerdotes que realizan un exorcismo dentro de un recinto cargado de simbolismo, pero el ritual no sale como estaba previsto, detonando una serie de acontecimientos sobrenaturales.

Felipe del Río, uno de los involucrados en la producción, destacó que el antiguo Cereso —marcado por episodios de violencia durante los años más críticos de inseguridad en la región— hoy se transforma en un espacio para la creación cultural. Señaló que el contexto real del lugar aporta una atmósfera auténtica al relato, al tratarse de un inmueble donde ocurrieron hechos que dejaron huella en la memoria colectiva.

El actor principal, Rodrigo Roca Oviedo, cuenta con experiencia previa en producciones de plataformas como Netflix y Telemundo, además de su participación en la película Rescatando al soldado Pérez. Según Milenio, otras locaciones del cortometraje se ubican en San Pedro de las Colonias y Torreón, lo que refuerza la proyección de La Laguna como un territorio atractivo para producciones cinematográficas.

En cuanto al futuro del proyecto, se informó que el cortometraje será sometido a festivales y concursos nacionales e internacionales una vez concluida su etapa de edición. La intención, señaló Del Río a Milenio, es difundir la obra, buscar reconocimiento y abrir la puerta a nuevas producciones con mayor inversión, aprovechando espacios reales que permiten a cineastas independientes desarrollar proyectos sin costos elevados de escenografía.

Temas


Cine

Localizaciones


Coahuila
Durango
Región Laguna

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Noroña: Viajero frecuente

Noroña: Viajero frecuente
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
true

Recompensas de un escritor
Los funcionarios afirmaron que los planes de Trump para controlar las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, incluyen cortar el acceso de Rusia y China.

Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’
Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’
Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participan en operativos de seguridad en estados fronterizos, donde se concentra la mayor parte de las detenciones de ciudadanos estadounidenses.

Coahuila, entre los estados con más detenciones de estadounidenses por delitos federales
Mientras la red de seguridad social se desmorona, los residentes de La Habana Vieja se sienten como “robots humanos” intentando sobrevivir a la escasez extrema.

El efecto dominó: Tras la caída de Maduro, Cuba se enfrenta a su colapso económico más severo
Restos de antiguas instalaciones militares en Groenlandia; durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a operar más de una decena de bases en la isla.

¿Comprar o tomar Groenlandia? Un viejo pacto, ya da carta libre a Trump