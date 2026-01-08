Filman cortometraje de terror en el antiguo Cereso de Gómez Palacio

Con el apoyo de autoridades municipales y estatales, el antiguo Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio fue escenario de la filmación del cortometraje de terror “La posesión de Belfegor”, una producción que apuesta por el terror místico y que retoma uno de los espacios más emblemáticos de la historia reciente de la Comarca Lagunera. La información fue dada a conocer en entrevista con Milenio.

De acuerdo con lo publicado por Milenio, el proyecto es dirigido por Adrián Zárraga y protagonizado por el actor lagunero Rodrigo Roca Oviedo. La historia gira en torno a un grupo de sacerdotes que realizan un exorcismo dentro de un recinto cargado de simbolismo, pero el ritual no sale como estaba previsto, detonando una serie de acontecimientos sobrenaturales.

Felipe del Río, uno de los involucrados en la producción, destacó que el antiguo Cereso —marcado por episodios de violencia durante los años más críticos de inseguridad en la región— hoy se transforma en un espacio para la creación cultural. Señaló que el contexto real del lugar aporta una atmósfera auténtica al relato, al tratarse de un inmueble donde ocurrieron hechos que dejaron huella en la memoria colectiva.

El actor principal, Rodrigo Roca Oviedo, cuenta con experiencia previa en producciones de plataformas como Netflix y Telemundo, además de su participación en la película Rescatando al soldado Pérez. Según Milenio, otras locaciones del cortometraje se ubican en San Pedro de las Colonias y Torreón, lo que refuerza la proyección de La Laguna como un territorio atractivo para producciones cinematográficas.

En cuanto al futuro del proyecto, se informó que el cortometraje será sometido a festivales y concursos nacionales e internacionales una vez concluida su etapa de edición. La intención, señaló Del Río a Milenio, es difundir la obra, buscar reconocimiento y abrir la puerta a nuevas producciones con mayor inversión, aprovechando espacios reales que permiten a cineastas independientes desarrollar proyectos sin costos elevados de escenografía.