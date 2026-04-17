Finaliza Manolo Jiménez la gira de congresos juveniles ‘300 Pa’delante’, en Coahuila

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Coahuila
/ 17 abril 2026
    Finaliza Manolo Jiménez la gira de congresos juveniles ‘300 Pa’delante’, en Coahuila
    El programa busca fortalecer el liderazgo, la responsabilidad social y la empleabilidad juvenil. CORTESÍA

El programa reunió a 300 jóvenes universitarios por cada congreso regional

MÚZQUIZ, COAH.- Luego de una gira por las distintas regiones del estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, encabezó la clausura de los Congresos “300 Pa’delante”, un programa enfocado en fortalecer el liderazgo juvenil.

Durante este 2026 se llevaron a cabo ocho encuentros regionales, en los que participaron 300 jóvenes universitarios en cada uno, sumando un total de dos mil 400 beneficiarios de entre 18 y 24 años provenientes de instituciones públicas y privadas.

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“¡Qué gran ambiente en la Carbonífera con 300 Pa’ Delante! Con esta edición concluimos con éxito esta gira donde participaron miles de jóvenes de todas las regiones del estado. Vamos a seguir trabajando con todo a favor de nuestras juventudes, que son el presente y futuro de Coahuila”, expresó el mandatario.

El programa “300 Pa’delante” promueve la responsabilidad social, el liderazgo y la empleabilidad, además de impulsar áreas como el emprendimiento, la cultura, el deporte, la innovación y la salud mental.

Jiménez Salinas reiteró que su administración continuará apostando por las y los jóvenes, al considerarlos pieza clave para el desarrollo del estado, e hizo un llamado a asumir con responsabilidad su presente y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

Asimismo, destacó que Coahuila se mantiene como una de las mejores entidades para vivir en México, gracias al trabajo coordinado entre gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y los distintos poderes del Estado.

$!En total participaron alrededor de 2,400 jóvenes en todo Coahuila.
En total participaron alrededor de 2,400 jóvenes en todo Coahuila. CORTESÍA

El mandatario recordó que su gobierno impulsa diversos programas dirigidos a este sector, como las superbecas internacionales, estímulos económicos y créditos con tasas preferenciales para emprendedores jóvenes.

Los congresos incluyeron conferencias magistrales, paneles de mentores, actividades de integración y liderazgo, así como módulos de vacunación y servicios de salud mental a través de la campaña “Lo que sientes importa”. Además, se contó con la Unidad Móvil “Vive Libre Sin Drogas” y la entrega de kits de identidad para los asistentes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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