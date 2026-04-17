Finaliza Manolo Jiménez la gira de congresos juveniles ‘300 Pa’delante’, en Coahuila

Durante este 2026 se llevaron a cabo ocho encuentros regionales, en los que participaron 300 jóvenes universitarios en cada uno, sumando un total de dos mil 400 beneficiarios de entre 18 y 24 años provenientes de instituciones públicas y privadas.

MÚZQUIZ, COAH.- Luego de una gira por las distintas regiones del estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas , acompañado por su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, encabezó la clausura de los Congresos “300 Pa’delante”, un programa enfocado en fortalecer el liderazgo juvenil.

“¡Qué gran ambiente en la Carbonífera con 300 Pa’ Delante! Con esta edición concluimos con éxito esta gira donde participaron miles de jóvenes de todas las regiones del estado. Vamos a seguir trabajando con todo a favor de nuestras juventudes, que son el presente y futuro de Coahuila”, expresó el mandatario.

El programa “300 Pa’delante” promueve la responsabilidad social, el liderazgo y la empleabilidad, además de impulsar áreas como el emprendimiento, la cultura, el deporte, la innovación y la salud mental.

Jiménez Salinas reiteró que su administración continuará apostando por las y los jóvenes, al considerarlos pieza clave para el desarrollo del estado, e hizo un llamado a asumir con responsabilidad su presente y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

Asimismo, destacó que Coahuila se mantiene como una de las mejores entidades para vivir en México, gracias al trabajo coordinado entre gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y los distintos poderes del Estado.