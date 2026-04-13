Arranca Manolo Jiménez programa estatal que dará ingreso a madres cuidadoras, en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 13 abril 2026
    Arranca Manolo Jiménez programa estatal que dará ingreso a madres cuidadoras, en Piedras Negras
    El programa está dirigido a madres cuidadoras y personas con dificultad para encontrar empleo. CORTESÍA

Se destinarán 36 millones de pesos para apoyar a la población

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha el Programa de Empleo Temporal, en el que se invertirán 36 millones de pesos para apoyar a miles de coahuilenses de todas las regiones del estado, enfocado en madres cuidadoras del hogar y personas con dificultad para incorporarse al mercado laboral.

“En PiedrasNegras dentro de nuestra estrategia para impulsar el empleo en Coahuila detonamos el gran programa estatal de empleo para mujeres cuidadoras del hogar y personas de difícil colocación. Con una inversión de 36 millones de pesos vamos a apoyar a miles de mujeres que por estar al cuidado de sus hijos o nietos no pueden conseguir un empleo, así como a personas que, por su edad o condición, también batallan en conseguir uno. Aquí no dejamos a nadie atrás: generamos oportunidades reales para que más familias sigan mejorando su calidad de vida”, resaltó el gobernador.

$!Estrategia beneficiará a miles de coahuilenses en todas las regiones del estado, afirma el Gobernador.
Estrategia beneficiará a miles de coahuilenses en todas las regiones del estado, afirma el Gobernador. CORTESÍA

“De los 4 mil beneficiarios a nivel estatal, la mayor cantidad se concentra aquí, donde mil 500 personas estarán recibiendo directamente este apoyo”, puntualizó.

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Agregó que este programa de empleo temporal es un compromiso adquirido desde su campaña y señaló que reconoce el trabajo que realizan mujeres, madres de familia y abuelas que cuidan de sus hijos, hijas o nietos, labor por la que ahora podrán recibir un ingreso económico en beneficio de sus familias.

Además, se beneficiará a personas que, por diversas razones, han buscado empleo sin éxito.

Por su parte, Zogbi explicó que la estrategia se desarrolla en coordinación con el sector empresarial, con el propósito de impulsar la generación de oportunidades laborales.

$!La secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, anunció la puesta en marcha del programa estatal de empleo.
La secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, anunció la puesta en marcha del programa estatal de empleo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

“Está dentro de lo que hemos estado trabajando con los grandes establecimientos, con la economía y con las empresas; es parte de un gran plan”, señaló.

La funcionaria detalló que el objetivo principal es respaldar a quienes han enfrentado dificultades para acceder a un empleo.

“Es precisamente para aliviar la situación de todas aquellas personas que, por alguna razón, no cuentan con un trabajo”, expresó.

El programa, subrayó, tiene un marcado enfoque social, priorizando a sectores vulnerables como mujeres afectadas en sus tierras agrícolas.

“También está dirigido a mujeres que se han visto afectadas en sus tierras agrícolas, por eso es muy importante este programa”, indicó.

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En el caso de Piedras Negras, la secretaria destacó que será el municipio con mayor alcance, al concentrar mil 500 beneficiarios, entre ellos madres y abuelas cuidadoras.

“De los 4 mil beneficiarios a nivel estatal, la mayor cantidad se concentra aquí, donde mil 500 personas estarán recibiendo directamente este apoyo”, puntualizó.

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Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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