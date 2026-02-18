Fiscal de Coahuila designa a Everardo Lazo como delegado en la Región Centro-Desierto

MONCLOVA, COAH.- Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, realizó el nombramiento de Everardo Lazo Chapa como nuevo delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la Región Centro-Desierto, como parte de la estrategia para fortalecer la procuración de justicia y mejorar la atención directa a la ciudadanía en esta zona del estado.

El nombramiento se llevó a cabo en las oficinas de la delegación en Monclova, en un acto en el que se destacó la trayectoria y experiencia de Lazo Chapa dentro del servicio público.

El fiscal señaló que cuenta con más de dos décadas de trabajo en áreas relacionadas con seguridad y justicia, lo que le permite asumir esta responsabilidad con conocimiento pleno de la estructura y las necesidades de la región.

Durante el evento, el fiscal general dejó en claro que esta designación forma parte del fortalecimiento institucional de la Fiscalía y reiteró la instrucción de mantener una política de puertas abiertas, con el objetivo de atender directamente a la ciudadanía, escuchar sus inquietudes y dar seguimiento puntual a los casos en coordinación con ministerios públicos, peritos y corporaciones de seguridad.

Como parte de este relevo, se informó que Miguel Ángel Medina Torres, quien se desempeñaba como delegado, se integrará a las oficinas centrales de la FGE en Saltillo, donde asumirá nuevas responsabilidades dentro de las áreas especializadas que se fortalecerán con la próxima Ley Orgánica de la institución.

El nuevo delegado tendrá entre sus principales encomiendas reforzar la atención ciudadana, fortalecer la coordinación operativa y continuar con el mejoramiento de las agencias del Ministerio Público, además de dar seguimiento a las acciones que permitan consolidar una procuración de justicia más eficiente y cercana a la población.

Se destacó que Everardo Lazo Chapa cuenta con amplia experiencia dentro del sistema estatal de seguridad, donde ha ocupado diversos cargos operativos y jurídicos, lo que permitirá dar continuidad a los trabajos que se desarrollan en esta región considerada estratégica para el estado.

Finalmente, Fernández Montañez afirmó que, con este nombramiento, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la justicia, la legalidad y la seguridad en la Región Centro-Desierto de Coahuila.