Fiscal de Coahuila presume seguridad estatal en ‘Desvelados’ y sorprende al cantar en vivo

El fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, participó en el programa regiomontano Desvelados, donde abordó temas de seguridad, política y coordinación institucional, además de protagonizar momentos fuera del protocolo que incluyeron una interpretación musical y un intercambio de obsequios. Durante la entrevista con Juan Ramón Palacios, transmitida el pasado 14 de marzo, el fiscal destacó que Coahuila se mantiene como el estado más seguro del país, atribuyendo este resultado a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y a la participación activa de la ciudadanía. TE PUEDE INTERESAR: UAdeC y DIF Saltillo invitan este martes a su ‘Brigada Rosa’ en la Unidad Camporredondo “Como dice el gobernador, en el tema de seguridad no se baja la guardia; primero que todo, la seguridad tiene tres factores. Número uno, tienes que tener un gobernador que le entre al tema. Aquí hay un gobernador que asume él el tema, y con eso ya estás del otro lado”, expresó, en referencia al mandatario estatal Manolo Jiménez Salinas.

Fernández Montañez explicó que existe una estrecha colaboración entre instituciones federales y locales, entre ellas la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, así como la Policía Estatal y corporaciones municipales. Señaló que el objetivo común es mantener la seguridad en las cinco regiones y los 38 municipios de la entidad. Asimismo, destacó un tercer factor que, a su consideración, distingue a Coahuila de otras entidades: la cercanía y coordinación que se ha fortalecido desde administraciones anteriores. Recordó que durante la gestión de Manolo Jiménez como alcalde de Saltillo, él tuvo la oportunidad de encabezar la Comisión de Seguridad. FISCAL SE AVIENTA ‘PALOMAZO’ Tras abordar los temas institucionales, la entrevista tomó un giro más relajado. Conocido por su afición al canto, el fiscal interpretó la canción “Viviendo Deprisa” del artista español Alejandro Sanz. Aunque reconoció que era la primera vez que se animaba a cantar en ese espacio y que no dominaba por completo la letra, su participación fue bien recibida. Al finalizar su intervención, se dio un intercambio de obsequios entre el funcionario y el conductor. Por un lado, Juan Ramón Palacios le entregó una camisola oficial del programa, la cual el fiscal se colocó de inmediato.

OBSEQUIO: CHAMARRA OFICIAL DE LA FGE En reciprocidad, el fiscal le obsequió una chamarra oficial de la Fiscalía General del Estado, la cual fue portada con orgullo por el conductor, quien además destacó su vínculo con Coahuila al estar casado con una mujer originaria de Saltillo, lo que —dijo— le permite constatar de primera mano las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad. Cabe destacar que “Desvelados” es considerado un programa icónico de la televisión regiomontana, especialmente entre quienes crecieron en las décadas de los 90 y 2000. Conducido por Juan Ramón Palacios, el espacio se caracterizó por su estilo relajado y por difundir contenidos musicales alternativos como rock, metal y la llamada avanzada regia, además de servir como plataforma para agrupaciones como Zurdok, Control Machete y Plastilina Mosh. En años recientes, el programa ha tenido un regreso en formatos digitales y televisión.

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