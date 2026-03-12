Fiscal de Coahuila se reúne con su homóloga de la Ciudad de México, Bertha Alcalde

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 12 marzo 2026
    Fiscal de Coahuila se reúne con su homóloga de la Ciudad de México, Bertha Alcalde
    Federico Fernández Montañez, sostuvo una reunión de trabajo con la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

El objetivo del encuentro fue fortalecer estrategias de procuración de justicia

El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, sostuvo un encuentro de trabajo con la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias en materia de procuración de justicia.

Durante la reunión, ambos funcionarios compartieron modelos de trabajo, prácticas institucionales y sistemas que han permitido mejorar el desempeño de las fiscalías.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Fiscal creación de unidades de élite y Policía de Caminos en Coahuila

“En la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza buscamos las mejores ideas, estrategias, prácticas y sistemas en materia de procuración de justicia, tanto dentro como fuera de México”, señaló.

El intercambio de experiencias con otras fiscalías permitirá fortalecer las capacidades institucionales.

El funcionario estatal subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para continuar fortaleciendo las instituciones del estado.

“Por indicación del gobernador Manolo Jiménez continuamos fortaleciendo nuestras instituciones en coordinación con las políticas públicas de su gobierno”, expresó.

El encuentro permitió compartir experiencias y buenas prácticas que buscan reforzar el funcionamiento de las fiscalías y contribuir a que Coahuila se mantenga en los rankings de excelencia en materia de procuración de justicia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reuniones
Seguridad

Localizaciones


CDMX
Coahuila

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo
En varias entidades del país el combustible continúa vendiéndose dentro del límite establecido en el pacto voluntario.

Más del 90% de gasolineras en Coahuila mantiene la Magna por debajo de 24 pesos
El logotipo del grupo de piratería informática Handala, vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de las empresas durante el ciberataque, según el Wall Street Journal.

Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU
Reinauguración de canchas, presencia de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades presentes.

Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria
Estados Unidos negocia la extradición de Alex Saab, un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

EU pide la extradición de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro
Elementos clave en la investigación sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el Reino Unido, incluyendo la fotografía de 2001 que fue pieza central de las denuncias de Virginia Giuffre.

La policía británica se negó a investigar a Epstein. ¿Por qué?