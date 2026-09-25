Vulnerables en seguridad, fraccionamientos del norte de Saltillo

Los fraccionamientos de acceso controlado al norte de Saltillo presentan filtraciones en sus protocolos de ingreso que los vuelven vulnerables y pueden facilitar robos. Una revisión realizada por VANGUARDIA este jueves a los protocolos de acceso de 10 fraccionamientos reveló que no todos cuentan con medidas suficientes para mantener la seguridad de sus residentes.

Este miércoles, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que las detenciones realizadas esta semana en Ciudad de México forman parte de las investigaciones por al menos tres robos cometidos en el Country Club. Asimismo, VANGUARDIA publicó que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo ofrecerá capacitaciones a personal de seguridad privada y apoyará con cámaras de videovigilancia ante los robos registrados en este sector de la ciudad. Miguel Ángel Garza Félix expuso que las bandas dedicadas al robo utilizan estrategias como ingresar con los tags de vehículos de residentes y, en otras ocasiones, acceder detrás de otros automóviles. Esto evidencia que los tiempos de apertura y cierre de las plumas no son suficientes para garantizar un control efectivo de los accesos.

Los 10 fraccionamientos revisados por este medio cuentan con acceso vehicular mediante tags o stickers, dispositivos que, de acuerdo con la información recabada, han sido clonados. Otra vulnerabilidad detectada es que solo tres de los fraccionamientos realizan una doble verificación de los códigos numéricos o QR otorgados temporalmente a visitantes.

Esta doble verificación consiste en que, al llegar a las casetas de vigilancia, el personal se comunica con el residente para confirmar que autoriza el acceso. Sin embargo, este procedimiento no se aplica en todos los fraccionamientos. Por ejemplo, un vecino compartió que ha utilizado un mismo código numérico durante semanas e incluso comprobó que varios vehículos utilizan el mismo.

Sobre este tema habló el miércoles Garza Félix, quien señaló que es importante que los empleados de las empresas de seguridad “revisen físicamente si realmente son vecinos del fraccionamiento y, si los visitantes traen un código, hablar al domicilio al que van ellos de visita a ver si están autorizados”. Al respecto, el experto en seguridad Víctor Manuel Sánchez Valdés, secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila y colaborador de VANGUARDIA, expuso que deben revisarse los proveedores de servicios de seguridad, renovar los códigos e implementar una doble verificación.

“Si hay una persona encargada, esta persona podría estar filtrando. Asegurarse de que la persona que lo opera es de confianza. Dos, la filtración también puede venir de la empresa y aplica lo mismo: seleccionar una empresa seria, con experiencia, que garantice la confiabilidad. Y el tercer escenario es que quien lo esté filtrando sea alguno de los vecinos del sector. Ahí ayuda mucho tener claves individualizadas y con confirmación posterior”, expuso. Además de renovar con frecuencia los códigos, Sánchez Valdés recomendó que no sean secuenciales, sino que se generen con dígitos aleatorios.

ENTREGAR IDENTIFICACIÓN, DEBATIBLE POR DATOS, PERO ÚTIL Otra vulnerabilidad detectada durante la revisión es que solo uno de los fraccionamientos consultados solicita una identificación como garantía, misma que es devuelta al conductor al término de su visita. En los casos donde se realiza una doble verificación de los visitantes, no se solicita identificación ni se registran datos de los vehículos.

Al respecto, Sánchez Valdés expuso que solicitar una identificación puede ser una medida útil, aunque también implica el manejo de datos personales. “Dado que contiene datos personales, puede ser discutible, pero también la entrada es voluntaria, de tal manera que nadie te obliga como tal, sino que, si uno quiere entrar al fraccionamiento, aporta esa información. Como medida de seguridad, sirve porque difícilmente, salvo que alguien haya clonado una credencial de elector, que es algo complicado, ahí se tienen los datos de la persona y eso permitiría identificar con mayor facilidad posibles líneas de investigación si sucediera algún ilícito. Entonces, efectivo puede ser que sí sea; deseable o que esté correcto, ahí entramos en un terreno complejo”, expuso.

CORRECTAS, CAPACITACIÓN Y COLABORACIÓN El académico consideró acertado el acercamiento anunciado el pasado miércoles por la Comisaría con las empresas de seguridad privada para capacitarlas e instalar más cámaras. Garza Félix adelantó que la dependencia ofrecerá capacitación a los vigilantes privados con el objetivo de que desarrollen un criterio de prevención, mantengan el control de los accesos y estén alertas ante el ingreso de vehículos sospechosos. Al respecto, Sánchez Valdés consideró que las empresas de seguridad privada tienen, por definición, un rango de acción limitado, pues los guardias no pueden ir armados ni realizar detenciones, por lo que su labor debe centrarse en mantener un contacto cercano y rápido con las autoridades. “Lo óptimo es que precisamente haya una coordinación con las corporaciones municipales o estatales, que haya capacitación en la materia, porque el hecho de que un fraccionamiento sea privado no quiere decir que esté fuera del ámbito de acción de las policías municipales. “De tal manera que yo veo acertado que haya un acercamiento con la Policía Municipal de Saltillo, que se establezcan algunos protocolos básicos y un entrenamiento para detectar posibles situaciones de riesgo, situaciones sospechosas que puedan ser reportadas de forma oportuna a las autoridades”, apuntó.

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