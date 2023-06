Fiscalía de Coahuila hace ‘perdediza’ investigación y deja sin protección a víctima

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió la recomendación 09/2023 contra la Fiscalía General del Estado, luego de la queja de una ciudadana a quien le hicieron “perdida” una denuncia penal que interpuso desde 2021.

La queja fue presentada en la ciudad de Piedras Negras, luego de que la mujer acudiera un año después ante el órgano procurador de justicia para solicitar avances sobre la denuncia que interpuso en mayo de 2021 contra un delito cometido por una de sus vecinas.

TE PUEDE INTERESAR: Espera Coahuila 900 mil visitantes estas vacaciones

“El 4 de abril de 2022, al acudir a las oficinas del Agente del Ministerio Público a solicitar información del trámite de la indagatoria, le dijeron que no localizaban el expediente, que no le podían levantar una nueva denuncia hasta que fuera localizada la carpeta de investigación respecto de la denuncia presentada”, dice la queja que la mujer presentó ante la CDHEC.

En la querella que fue investigada por la Comisión, también se detecta una serie de irregularidades y malos actos en la función pública, durante la solicitud que hizo la mujer en las oficinas del Palacio de Justicia.

Entre ellas, que las medidas de restricción que se habían dictado en contra de su vecina dentro de la primera denuncia que no fue localizada, no estaban vigentes y no eran automáticas en el inicio de un nuevo proceso.

“Después de estar en dicho lugar por varias horas, una persona practicante que labora en la representación social le dijo que sí le podían levantar una nueva denuncia, pero que no se podrían decretar medidas de restricción hasta que se realizara el proceso de mediación”, dice la queja.

“Me parece injusto, ya que yo ya había presentado una denuncia y ya no se pudo localizar, además me dijeron que no era posible que se dictara una medida de restricción (...), lo cual no es correcto ya que tengo miedo de que mi vecina me agreda y yo no cuento con un antecedente de la denuncia que ya había presentado”, dijo la ciudadana.

Al investigar el caso, la CDHEC acreditó que la Fiscalía General del Estado en su delegación Norte I, cometió actos violatorios a los derechos humanos en calidad de dilación en la procuración de justicia e irregular integración de carpeta de investigación.

En sus puntos recomendatorios, la CDHEC pidió a la Fiscalía realizar las diligencias sobre el caso a fin de dar justicia a la denunciante, iniciar procedimientos administrativos contra los agentes del ministerio público involucrados en la dilación y capacitaciones para medidas de no repetición de actos iguales.