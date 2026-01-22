Fiscalía de Coahuila tiene seis denuncias por fraude contra agencia automotriz china
Dos carpetas ya fueron judicializadas y cuatro más siguen en integración; el daño económico asciende a cuatro millones de pesos
La Fiscalía General del Estado tiene registradas seis carpetas de investigación por presuntos fraudes cometidos en la agencia automotriz Changan, de ese total, dos ya fueron judicializadas y cuatro más continúan en proceso de integración, informó el delegado de la Región Sureste, Julio Loera.
De acuerdo con la autoridad, en uno de los casos ya existe una persona vinculada a proceso, un empleado identificado como Juan “N”, a quien se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
La fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación para determinar la posible participación de al menos otros dos trabajadores de la agencia, así como de más personas relacionadas con los hechos.
Las denuncias corresponden a engaños en los que las víctimas creían estar realizando trámites legítimos para la adquisición de un vehículo. El monto total del daño económico asciende a aproximadamente cuatro millones de pesos.
La fiscalía también solicitó una audiencia de tercer obligado con el objetivo de que la empresa responda por los hechos que se investigan. Las denuncias comenzaron a recibirse en las últimas semanas, lo que permitió en uno de los casos una actuación inmediata que derivó en la judicialización del expediente.
Loera señaló que durante el año pasado se registraron alrededor de 600 denuncias por fraude. Ante este panorama, la Fiscalía General del Estado anunció que se encuentra diseñando una campaña de prevención para informar a la ciudadanía sobre las principales modalidades de fraude y cómo evitarlas, al tratarse de delitos que, en muchos casos, pueden prevenirse mediante información oportuna.