Fiscalía de Coahuila tiene seis denuncias por fraude contra agencia automotriz china

La Fiscalía General del Estado tiene registradas seis carpetas de investigación por presuntos fraudes cometidos en la agencia automotriz Changan, de ese total, dos ya fueron judicializadas y cuatro más continúan en proceso de integración, informó el delegado de la Región Sureste, Julio Loera.

De acuerdo con la autoridad, en uno de los casos ya existe una persona vinculada a proceso, un empleado identificado como Juan “N”, a quien se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

La fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación para determinar la posible participación de al menos otros dos trabajadores de la agencia, así como de más personas relacionadas con los hechos.