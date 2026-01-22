Exhorta IMSS Coahuila a trabajadores a tener actualizados sus datos como asegurados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reiteró a la población trabajadora la importancia de generar su Número de Seguro Social (NSS) desde el momento en que se incorpora a un empleo formal, al tratarse de un identificador único, permanente e intransferible, indispensable para cualquier trámite ante el Instituto e incluso ante otras dependencias.

El jefe del Departamento de Supervisión de Afiliación Vigencia, Jorge Alberto Ocampo Hidalgo, explicó que si bien es obligación del patrón dar de alta al trabajador en el Régimen Ordinario del IMSS, corresponde al empleado realizar su registro en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que le corresponda, así como dar de alta a sus beneficiarios, con el objetivo de contar con atención médica oportuna ante cualquier eventualidad en el ámbito laboral o familiar.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: pacientes de hemodiálisis del IMSS vuelven a cerrar el V. Carranza

REGISTRO EN UMF, UN PASO INDISPENSABLE

El funcionario señaló que existe la creencia de que con el alta patronal es suficiente para acceder a los servicios médicos; sin embargo, aclaró que, aunque el derecho existe, también es responsabilidad del trabajador concretar su adscripción a una UMF y registrar a sus beneficiarios, eligiendo preferentemente la unidad más cercana a su domicilio.

Subrayó que este paso resulta fundamental para evitar contratiempos en caso de accidentes, enfermedades o cualquier situación que requiera atención médica inmediata, además de facilitar la correcta prestación de los servicios de salud por parte del Instituto.