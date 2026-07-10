Fiscalía detecta aumento de agresiones de hijos contra sus madres en Coahuila

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    Fiscalía detecta aumento de agresiones de hijos contra sus madres en Coahuila
    Katy Salinas afirmó que la violencia familiar ha cambiado de dinámica y que cada vez son más frecuentes las agresiones de hijos hacia sus madres. MANUEL RODRÍGUEZ

Katy Salinas señaló que cada semana se registran entre dos y tres detenciones por estos casos en Saltillo; el consumo de alcohol y drogas sigue siendo el principal detonante

La Fiscalía para las Mujeres de Coahuila advirtió que la violencia familiar ha cambiado en los últimos años y que cada vez son más frecuentes las agresiones de hijos contra sus madres. La titular de la dependencia, Katy Salinas, señaló que este fenómeno obliga a replantear las estrategias de atención.

“El fenómeno de la violencia familiar es un fenómeno complicado, difícil de entender y está cambiando. Está mutando”, explicó la funcionaria. Añadió que las mesas de diagnóstico que se realizan cada martes permiten identificar nuevas tendencias en este delito.

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Salinas recordó que tradicionalmente la violencia familiar se asociaba principalmente con agresiones entre parejas. Sin embargo, aseguró que hoy los casos muestran una dinámica distinta. “La violencia familiar que nosotros tenemos... lo primero que se nos viene a la mente es la violencia de pareja. Bueno, pues ahora esto está cambiando”, comentó.

Precisó que en Saltillo se registran semanalmente entre dos y tres detenciones de personas que agredieron a sus madres. “Por semanas, sobre todo en Saltillo, nosotros tenemos un número de dos a tres personas detenidas que agredieron a su mamá”, indicó.

La fiscal explicó que este tipo de violencia representa un reto adicional, ya que romper el ciclo de agresiones resulta aún más complejo cuando la víctima es la madre del agresor. “Salir del ciclo de violencia es difícil cuando es pareja. Y cuando es madre es más difícil”, expresó.

Para atender esta problemática, la Fiscalía trabaja de manera coordinada con el DIF Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública y los Centros de Justicia para las Mujeres, con el objetivo de intervenir sobre las causas que originan la violencia.

Finalmente, Salinas señaló que los diagnósticos semanales mantienen al consumo de alcohol y drogas como los principales factores de riesgo asociados a estos casos. “Hacemos un diagnóstico cada martes y en primer lugar está el consumo de alcohol... y luego están las drogas”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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