Fiscalía de las Mujeres: Mayoría de armas decomisadas en Coahuila provienen de Estados Unidos

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    Fiscalía de las Mujeres: Mayoría de armas decomisadas en Coahuila provienen de Estados Unidos
    Katy Salinas informó que la mayoría de las armas aseguradas en casos de violencia familiar tienen origen en Estados Unidos. ESPECIAL

Fiscalía de las Mujeres ha recuperado 74 armas que eran utilizadas para amenazar a víctimas de violencia familiar

La Fiscalía de las Mujeres de Coahuila informó que la mayoría de las armas decomisadas a agresores en casos de violencia familiar provienen de Estados Unidos. La titular de la dependencia, Katy Salinas, señaló que estos artefactos representan un riesgo constante dentro de los hogares.

“Nosotros sabemos que la ruta no es justamente que provengan del propio país, sino de otros países”, señaló Salinas al ser cuestionada sobre el origen del armamento. Agregó que Saltillo, Monclova y Piedras Negras concentran la mayor incidencia de estos casos.

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A través del programa estatal de desarme, implementado desde septiembre del año pasado, las autoridades han recuperado 74 armas de fuego que eran utilizadas para amenazar a mujeres dentro de sus hogares.

“Del año pasado a este año, hemos recuperado 74 armas de fuego en casa, en su mayoría procedentes de Estados Unidos”, precisó la funcionaria.

Salinas explicó que las armas aseguradas han sido identificadas por las propias víctimas como el principal medio de intimidación utilizado por sus agresores.

“Estas armas de fuego han sido señaladas por las mujeres denunciantes como armas con las que el agresor las amenazaba”, comentó.

Indicó que, tras la denuncia, las autoridades corroboran de inmediato la información para solicitar cateos o ejecutar el aseguramiento del armamento. Posteriormente, se da vista a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Ministerio Público Federal para verificar si las armas cuentan con registro y revisar su procedencia.

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La fiscal detalló que menos del 10 por ciento de las armas recuperadas tienen registro legal en el país. Añadió que, cuando el señalado pertenece a una corporación de seguridad, se coordina de inmediato el desarme con sus mandos.

Además del retiro de armamento, destacó que las detenciones de agresores se han incrementado gracias a la coordinación con las 38 policías municipales. “Llevamos ya más de mil 800 detenidos, solo en lo que va de este año”, afirmó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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