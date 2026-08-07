Fiscalía investiga como presunto suicidio muerte de hombre en Juárez, Coahuila

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    Fiscalía investiga como presunto suicidio muerte de hombre en Juárez, Coahuila
    Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias periciales en Juárez, Coahuila, donde fue localizado el hombre sin vida. ARCHIVO

La víctima fue identificada como Isidoro Alejandro Vázquez Carrizales, de 56 años, cuyo cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley

JUÁREZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por el fallecimiento de un hombre de 56 años registrado durante la madrugada del jueves en un rancho del municipio de Juárez, Coahuila, luego de que los primeros indicios apuntaran a un presunto suicidio. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido un comunicado oficial que confirme la causa de muerte.

El hecho generó la movilización de corporaciones de seguridad y de personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al predio tras recibir el reporte de una persona sin vida. La zona fue asegurada mientras peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena y la recopilación de indicios para integrar la carpeta de investigación.

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La víctima fue identificada por sus familiares como Isidoro Alejandro Vázquez Carrizales, de 56 años. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a un servicio médico forense en la Región Carbonífera para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

Aunque medios locales dieron a conocer que el caso era investigado como un presunto suicidio, hasta este viernes la Fiscalía General del Estado no había difundido información oficial sobre el resultado de las diligencias periciales ni sobre la conclusión de la investigación.

Conforme a los protocolos ministeriales, toda muerte en la que existan circunstancias que deban esclarecerse requiere la intervención de peritos y agentes investigadores antes de determinar oficialmente la causa del deceso.

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Será con base en los dictámenes periciales y la integración de la carpeta de investigación cuando las autoridades definan la naturaleza del caso.

El hecho causó consternación entre habitantes de este municipio de la Región Carbonífera, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias del fallecimiento.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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