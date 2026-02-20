Fiscalía reporta 20 carpetas por violación contra niñas en lo que va de 2026 en Coahuila

En lo que va de 2026, la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez mantiene abiertas 20 carpetas de investigación por el delito de violación en agravio de niñas en Coahuila, informó su titular, Katy Salinas Pérez.

La funcionaria detalló que el grupo etario más afectado se concentra entre los 10 y 13 años, lo que revela un patrón de victimización en etapas tempranas de la adolescencia. Añadió que, en prácticamente la totalidad de los casos, las investigaciones han avanzado a la fase de judicialización, lo que implica que ya fueron presentadas ante la autoridad jurisdiccional competente.

“Son alrededor de 20 casos por violación; la mayoría de las víctimas tiene entre 10 y 13 años”, puntualizó.

VIOLENCIA SEXUAL EN LOS HOGARES

Salinas Pérez advirtió que, en la mayoría de las investigaciones, los presuntos responsables son familiares directos o personas cercanas al núcleo familiar de las víctimas, lo que coloca la problemática dentro del ámbito doméstico.

“El gran problema que estamos viendo con nuestros pequeños y pequeñas no es la violencia en la calle, es la violencia en casa y esta violencia de índole sexual, que es muy lamentable; hay que llegar a tiempo, hay que prevenir”, enfatizó.

La titular de la Fiscalía explicó que se cuenta con un protocolo de actuación inmediata en casos de violencia sexual contra menores, el cual prioriza la protección de la víctima y la integración expedita de la carpeta de investigación.

“Tenemos un protocolo de actuación rápida cuando se trata de violencia sexual contra niños y niñas; el protocolo es protegerlo o protegerla inmediatamente, integramos una carpeta de investigación y en menos de 24 horas obtenemos órdenes de aprehensión con el apoyo del Poder Judicial y ejecutamos con el respaldo de las policías del Estado”, sostuvo.

LLAMADO A LA DENUNCIA

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de riesgo, incluso de manera anónima, cuando se detecten conductas indebidas por parte de familiares o vecinos.

Indicó que, tras recibir una denuncia, la Fiscalía puede iniciar de inmediato una investigación y activar medidas de protección para rescatar a la niña o niño que se encuentre en situación de vulnerabilidad.