Fomenta IMSS Coahuila la donación altruista de sangre

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila refuerza su llamado a la población para fomentar la donación altruista de sangre. Este esfuerzo busca asegurar un suministro adecuado de este vital componente para responder a emergencias y necesidades médicas.

Este año, la conmemoración lleva el lema “Celebrando 20 años de donaciones ¡Gracias, donantes de sangre!”, destacando la importancia de crear conciencia sobre la necesidad de donar sangre para salvar vidas.

El IMSS Coahuila invita a la población a acudir a los bancos de sangre que operan en la entidad. “La donación de una sola persona puede proporcionar hasta 455 mililitros de sangre, beneficiando a entre 2 y 4 pacientes”, subraya el IMSS.

Para ser donante, se deben cumplir los siguientes requisitos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, evitar alimentos grasos 24 horas antes de la donación, y mantener un ayuno mínimo de 4 horas (ingiriendo solo jugos, frutas -excepto plátano, mamey y aguacate-, té, café solo e hidratación). No se debe exceder un ayuno de más de 8 horas.

Adicionalmente, los donantes deben no haber estado enfermos de gripe, tos, síntomas relacionados con COVID-19, diarrea o infección dental en los últimos 14 días. También deben no haber tomado medicamentos en los últimos 5 días, ni haber recibido tratamientos de endodoncia, acupuntura, o realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses. Tampoco deben haber sido operados en los últimos 6 meses.

En Coahuila, los hospitales del IMSS con bancos de sangre son: el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 en Saltillo, HGZ No. 11 en Piedras Negras, HGZ No. 7 en Monclova, HGZ No. 24 en Nueva Rosita, así como la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71.

El IMSS reitera su agradecimiento a los donantes de sangre y enfatiza la importancia de este acto altruista que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes.