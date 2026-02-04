Torreón se prepara para la sexta edición del Laguna Food&Wine Fest

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Torreón se prepara para la sexta edición del Laguna Food&amp;Wine Fest
    Autoridades, organizadores y representantes del sector restaurantero y vitivinícola presentaron la sexta edición del Laguna Food & Wine Fest, que espera reunir a 900 asistentes en Torreón. FOTO: SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
EL evento se realizará el 27 de febrero en el Coliseo Centenario de Torreón, con la participación de conocidos restaurantes y bodegas de vinos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar a la región como un referente del turismo gastronómico, este miércoles se presentó oficialmente la sexta edición del Laguna Food & Wine Fest.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 27 de febrero, a partir de las 20:00 horas, en las instalaciones del Coliseo Centenario de Torreón.

“Es una oportunidad para fortalecer el consumo y potenciar sectores como la restaurantería y el comercio”, afirmó el funcionario, subrayando el respaldo de la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González a eventos que eleven la proyección de la ciudad.

Por su parte, Liz Hamdan Botello, organizadora del encuentro, informó que se espera una afluencia de 900 asistentes. Tras 3 años consecutivos de boletos agotados, esta edición estrenará un formato renovado en el escenario y distribución de mobiliario para mejorar la experiencia de los visitantes.

El acceso al festival incluye:

Copa de cristal y tabla conmemorativa.

Degustación de más de 20 bodegas de vino y platillos de 20 restaurantes.

Barra de coctelería (de 20:00 a 23:30 horas).

Música en vivo a cargo de Blänque, Roxy Pop y DJ Blacksöne.

Eduardo Nieto, presidente de Canirac Laguna, y Fernando Madero Ruiz, presidente de la Asociación de Vinos de Coahuila, confirmaron la participación de establecimientos de alto nivel como Mochomos, Nicanor, Baldoria y La Majada, así como bodegas de renombre entre las que destacan Punto Norte, Parvada y Casa Náufrago.

Los boletos ya están disponibles en www.eventival.mx. Los precios de preventa (vigentes hasta el 16 de febrero) son de $1,190 MXN en zona general y $1,390 MXN en zona lounge.

Posteriormente, los costos incrementarán a $1,390 y $1,590 respectivamente. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 871 577 5375.

